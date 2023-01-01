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Byndyusoft/aact

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Type
Name
Latest commit message
Commit time
.github/workflows
 
 
.husky
 
 
architecture
 
 
kubernetes/microservices
 
 
test
 
 
.eslintrc.json
 
 
.gitignore
 
 
.prettierrc.yaml
 
 
LICENSE
 
 
README.md
 
 
package.json
 
 
tsconfig.json
 
 
yarn.lock
 
 
Architecture As Code Tests Архитектура Тесты

README.md

Architecture As Code Tests

test workflow

Пример покрытия тестами микросервисной архитектуры, описанной в plantuml

Архитектура

C4

Тесты

  1. Finds diff in configs and uml containers — проверяет актуальность списка микросервисов на архитектуре и в конфигурации инфраструктуры
  2. Finds diff in configs and uml dependencies — проверяет актуальность зависимостей (связей) микросервисов на архитектуре и в конфигурации инфраструктуры
  3. Check that urls and topics from relations exists in config — проверяет соответствие между параметрами связей микросервисов (REST-урлы, топики kafka) на архитектуре и в конфигурации инфраструктуры
  4. Only acl can depence from external systems — проверяет, что не нарушен выбранный принцип построения интеграций с внешними системами только через ACL (Anti Corruption Layer). Проверяет, что только acl-микросервисы имеют зависимости от внешних систем.
  5. Connect to external systems only by API Gateway or kafka — проверяет, что все внешние интеграции идут через API Gateway или через kafka

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License

GPL-3.0 license
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