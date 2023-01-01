Architecture As Code Tests
Пример покрытия тестами микросервисной архитектуры, описанной в plantuml
Архитектура
Тесты
- Finds diff in configs and uml containers — проверяет актуальность списка микросервисов на архитектуре и в конфигурации инфраструктуры
- Finds diff in configs and uml dependencies — проверяет актуальность зависимостей (связей) микросервисов на архитектуре и в конфигурации инфраструктуры
- Check that urls and topics from relations exists in config — проверяет соответствие между параметрами связей микросервисов (REST-урлы, топики kafka) на архитектуре и в конфигурации инфраструктуры
- Only acl can depence from external systems — проверяет, что не нарушен выбранный принцип построения интеграций с внешними системами только через ACL (Anti Corruption Layer). Проверяет, что только acl-микросервисы имеют зависимости от внешних систем.
- Connect to external systems only by API Gateway or kafka — проверяет, что все внешние интеграции идут через API Gateway или через kafka