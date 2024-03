config

.

dependencyOverrideGroups

=

[

{

// you can change the versions/protocols of direct-dependencies here

overrides_forSelf

{

"directDepA"

"directDepA@1.0.0"

,

"directDepB"

"directDepA@^1.0.0"

,

"directDepC"

"link:../../../@Modules/directDepB"

}

,

// and for nested subdependencies here (not tested much yet)

overrides_forDeps

{

"directDepD"

{

dependencies

{

"subDepA"

"subDepA@1.0.0"

}

,

peerDependencies

{

"subDepB"

"subDepB@1.0.0"

}

,

peerDependenciesMeta

{

"subDepB"

{

"optional"

true

}

}

}

}

}

,

// conditional overrides also work; just use javascript/nodejs conditionals like usual

process

.

env

.

MYPROJECT_USER

==

"bob"

&&

{

overrides_forSelf

{

"depA"

`link:../../bob's/path/to/depA`

}

}

,

process

.

env

.

MYPROJECT_USER

==

"alice"

&&

{

overrides_forSelf

{

"depA"

`link:/alice's/path/to/depA`

}

}

]

;