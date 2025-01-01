Skip to content
dev404ai/README.md

Welcome to my GitHub

Engineering Leader | 20+ years in IT
Focused on DevOps, FinOps, MLOps & DevSecOps — building scalable, secure, and cost-efficient platforms

Focus Areas

  • FinTech & Digital Assets (banking, payments, CFA platforms)
  • iGaming (Betting & Gambling) — sportsbook, casino & lottery platforms
  • AI/ML Platforms (MLOps, data infrastructure, recommender systems)
  • DevSecOps & Cloud Security (compliance, CI/CD, IaC security)

Core DevOps & Platform Engineering

Kubernetes Istio Terraform Helm Argo CD Backstage

SCM & CI/CD

Git GitHub GitHub Actions GitLab CI/CD Jenkins

Observability & Monitoring

Prometheus Thanos Grafana Loki Tempo OpenTelemetry Sentry Kiali

FinOps & Cloud Cost Management

OpenCost ClickHouse S3 Cloudflare

MLOps & DataOps

MLflow Apache Airflow Apache Flink Kafka Streams

Security & Secrets Management

Vault External Secrets Kyverno OPA Gatekeeper

DevSecOps (Code & Container Security)

Semgrep Checkov tfsec Trivy Syft ZAP CodeQL

Languages & Automation

Go Python Bash YAML

Open Source Projects (in progress)

  • CostScope — FinOps toolkit for FOCUS cost analytics (CLI + Backstage plugin)
  • RuleHub — Policy-as-Code ecosystem for compliance & governance (OPA/Kyverno/Semgrep rulesets)
  • Sovereign AI Cloud — Open-source platform for deploying AI/ML models in sovereign & regulated environments

Popular repositories Loading

  1. steampipe-plugin-yandexcloud steampipe-plugin-yandexcloud Public

    Use SQL to instantly query Yandex Cloud resources. Open source CLI. No DB required.

    Go

  2. drand-client-php drand-client-php Public

    Drand Client for PHP

    PHP

  3. sovereign-ai-cloud sovereign-ai-cloud Public

  4. dev404ai dev404ai Public