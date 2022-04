Add Cloudflare Web Analytics to your Nuxt Project

Nuxt Cloudflare Web Analytics Modules

Note: this modules is not enabled in dev mode. You can set environment variable NODE_ENV to production for testing in dev mode.

Setup

Add nuxt-cloudflare-analytics dependency using yarn or npm to your project npm i nuxt-cloudflare-analytics or yarn install nuxt-cloudflare-analytics

dependency using yarn or npm to your project or Add nuxt-cloudflare-analytics to modules section of nuxt.config.js

modules: [ [ 'nuxt-cloudflare-analytics' , { token : 'your-token' , // Example 1a2b3v4a5er6ac7r8afd } ] , ]

You can find token on Web Aalytics Page at Cloudflare Dashboard.

Options

token

Required

Cloudflare analytics token

