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monobogdan/selfeco

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1 branch 2 tags
Code

Latest commit

@monobogdan
monobogdan Fixed authorization issues
50aa7e8 Apr 17, 2023
Fixed authorization issues
50aa7e8

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
MiniVK
Fixed authorization issues
April 17, 2023 16:04
TinyYT
Fixed authorization issues
April 17, 2023 16:04
release
Added focus in dialog window, moved to another instance
April 11, 2023 23:45
vkrelay
Fixed authorization issues
April 17, 2023 16:04
.gitignore
Initial commit
April 7, 2023 11:41
LICENSE
Initial commit
April 7, 2023 11:41
README.md
Update README.md
April 7, 2023 11:55
SelfEco VK YouTube Трекинг Как скачать? Как зарепортить баг?

README.md

SelfEco

Это страницы проЭкта "сам себе экосистема". Какое-то время назад я решил достаь свои любимые QWERTY смартфоны на Android с полочек и попытаться вдохнуть в них вторую жизнь - ведь форм-фактор устройство очень классный, но кроме звонилок и првоерки почты они особо ни на что не годятся. Поэтому я решил запилить для них самые нужные, по моему мнению, клиенты приложений - ВКшечка (музыка, мессенджер), YouTube и трекинг посылок.

Все проекты работают через сервер-реле https -> http и парсят данные руками. По сути, это просто "морды" к датасетам, которые приходят с сервера.

VK

Очень примитивный мессендежр, который, тем не менее, может кому-то пригодится. Не умеет ни лонгполлинга, ни тем более пушей, как результат - нет уведомлений (спасибо кастрированному API ВК). Но в целом, пообщаться можно и с него без какого либо особого дискомфорта. Кроме того, в приложении есть раздел музыка с поиском.

YouTube

Работает через Invidous API. Поскольку YouTube уже не умеет отдавать видео, которые старые мобилки могут грузить потоком (работа с сетью неплохо нагружает проц), клиент их качает в удобноваримом формате и позволяет смотреть их автономно или сразу же. В целом, при быстром интернете, загрузка видео на 30 минут занимает около минуты :)

Трекинг

Пока не готов :(

Как скачать?

Вон там вкладочка справа "Released". Тыкаем на последнюю доступную версию и качаем :)

Как зарепортить баг?

Вам во вкладку Issues

About

A very small VK client for legacy Android phones (Android 2.2+)

Resources

Readme

License

GPL-3.0 license
Activity

Stars

22 stars

Watchers

1 watching

Forks

1 fork
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Releases 2

v0.12 Pre Alpha Latest
Apr 12, 2023
+ 1 release

Packages

No packages published

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