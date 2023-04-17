SelfEco

Это страницы проЭкта "сам себе экосистема". Какое-то время назад я решил достаь свои любимые QWERTY смартфоны на Android с полочек и попытаться вдохнуть в них вторую жизнь - ведь форм-фактор устройство очень классный, но кроме звонилок и првоерки почты они особо ни на что не годятся. Поэтому я решил запилить для них самые нужные, по моему мнению, клиенты приложений - ВКшечка (музыка, мессенджер), YouTube и трекинг посылок.

Все проекты работают через сервер-реле https -> http и парсят данные руками. По сути, это просто "морды" к датасетам, которые приходят с сервера.

VK

Очень примитивный мессендежр, который, тем не менее, может кому-то пригодится. Не умеет ни лонгполлинга, ни тем более пушей, как результат - нет уведомлений (спасибо кастрированному API ВК). Но в целом, пообщаться можно и с него без какого либо особого дискомфорта. Кроме того, в приложении есть раздел музыка с поиском.

YouTube

Работает через Invidous API. Поскольку YouTube уже не умеет отдавать видео, которые старые мобилки могут грузить потоком (работа с сетью неплохо нагружает проц), клиент их качает в удобноваримом формате и позволяет смотреть их автономно или сразу же. В целом, при быстром интернете, загрузка видео на 30 минут занимает около минуты :)

Трекинг

Пока не готов :(

Как скачать?

Вон там вкладочка справа "Released". Тыкаем на последнюю доступную версию и качаем :)

Как зарепортить баг?

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