Présentation

Git est un gestionnaire de version qui enregistre (historise) l'évolution des modifications opérées sur un fichier ou un ensemble de fichiers au fil du temps.

Créé en 2005 (à l'initiative de Linus Torvalds, le créateur de Linux), ce nouveau système offre les promesses suivantes :

vitesse

conception simple

support pour les développements non linéaires (milliers de branches parallèles)

complètement distribué

capacité à gérer efficacement des projets d’envergure tels que le noyau Linux (vitesse et compacité des données)

Depuis sa naissance en 2005, Git a évolué et mûri pour être facile à utiliser tout en conservant ses qualités initiales. La communauté l'a très rapidement adopté et c'est aujourd'hui l'outil de référence pour le versioning de fichiers :

Principes de fonctionnement

Pour utiliser Git de manière optimale, il est nécessaire de comprendre comment il fonctionne pour versionner vos fichiers.

Le modèle objet Git

Le SHA-1

Git manipule des objets qui sont identifiés et vérifiés par une chaîne de contrôle unique sur 40 caractères (empreinte SHA-1). Concept très important, cette empreinte est calculée en fonction du contenu du fichier ou de la structure du répertoire considéré.

Une empreinte SHA-1 ressemble à ceci :

24b9da6552252987aa493b52f8696cd6d3b00373

Les objets

Chaque objet se compose de 3 éléments : un type, une taille et un contenu.

Le blob

Un blob est utilisé pour stocker les données d’un fichier. Il n’est rien de plus qu’un morceau de données binaires. Il ne fait référence à rien et n’a aucun attribut, même pas un nom de fichier.

La commande git show permet d'examiner le contenu d'un blob

Le tree

Un tree est comme un répertoire — il référence une liste d’autres « tree » et/ou d’autres « blobs » (i.e. fichiers et sous-répertoires). Il permet de reconstituer la hiérarchie des fichiers d'un instantané (commit).

La commande git ls-tree permet d'examiner le contenu d'un tree (de manière plus détaillée qu'un git show )

Le commit (instantané)

Un « commit » pointe vers un unique « tree » et le marque afin de représenter le projet à un certain point dans le temps. Il contient des méta-informations à propos de ce point dans le temps, comme une description, un timestamp, l’auteur·trice du contenu depuis le dernier commit, un pointeur vers le (ou les) dernier(s) commit(s), etc.

Notez qu’un « commit » ne contient pas d’information à propos de ce qui a été modifié ; tous les changements sont calculés en comparant les contenus du « tree » référencés dans ce « commit » avec le « tree » associé au(x) parent(s) du « commit ».

La commande git show ou git log --pretty=raw permet d'examiner vos « commits » favoris

Exemple de représentation

Si nous avons un simple projet avec la structure de dossiers/fichiers suivante :

$> tree . |-- README `-- lib |-- inc | ` -- tricks . rb ` -- mylib . rb 2 directories , 3 files

Elle sera gérée par Git de cette manière :

Le tag

Le tag permet de poser une étiquette sur un commit. Généralement utilisé pour gérer les releases. Cet objet permet d'étiqueter une version du code source à un instant donné.

Il contient un nom d’objet (simplement nommé « object »), un type d’objet, un nom de tag, le nom de la personne (« taggeur ») qui a créé le tag et un message (qui peut contenir une signature, visible en utilisant git cat-file )

Git stocke des instantanés, pas des différences sur vos fichiers :

Contrairement aux autres systèmes, Git ne gère pas et ne stocke pas la liste de fichiers et les modifications effectuées sur chaque fichier dans le temps. Il capture un instantané du contenu de votre espace de travail et enregistre une référence à cet instantané. Pour être efficace, si les fichiers n’ont pas changé, Git ne stocke pas le fichier à nouveau, juste une référence vers le fichier original qu’il a déjà enregistré.

Presque toutes les opérations sont locales

Contrairement aux autres systèmes, l'historisation des changements et les opérations effectuées sur votre espace de travail sont gérées localement. Tout est stocké sur votre disque et constitue votre dépôt local. La publication des modifications sur des serveurs distants s'effectue dans un second temps.

Rien n'est perdu avec Git

Généralement, Git ne fait qu’ajouter des données. Quand vous réalisez des actions dans Git, la quasi-totalité d’entre elles ne fait qu’ajouter des données dans la base de données de Git. Il est très difficile de faire réaliser au système des actions qui ne soient pas réversibles ou de lui faire effacer des données d’une quelconque manière. Par contre, comme dans la plupart des systèmes de gestion de version, vous pouvez perdre ou corrompre des modifications qui n’ont pas encore été entrées en base ; mais dès que vous avez validé un instantané dans Git, il est très difficile de le perdre, spécialement si en plus vous synchronisez votre base de données locale avec un dépôt distant.

Les trois états

Ce concept est primordial

Git gère trois états dans lesquels les fichiers peuvent résider : modifié, indexé et validé

Modifié : signifie que vous avez modifié le fichier mais qu’il n’a pas encore été validé en base

: signifie que vous avez modifié le fichier mais qu’il n’a pas encore été validé en base Indexé : signifie que vous avez marqué un fichier modifié dans sa version actuelle pour qu’il fasse partie du prochain instantané (commit) du projet

: signifie que vous avez marqué un fichier modifié dans sa version actuelle pour qu’il fasse partie du prochain instantané (commit) du projet Validé : signifie que les données sont stockées en sécurité dans votre base de données locale

Répertoire de travail (WD), zone d’index et répertoire Git.

Le répertoire de travail (nommé WD par la suite) est une extraction unique d’une version du projet. Ces fichiers sont extraits depuis la base de données compressée dans le répertoire Git et placés sur le disque pour pouvoir être utilisés ou modifiés.

(nommé par la suite) est une extraction unique d’une version du projet. Ces fichiers sont extraits depuis la base de données compressée dans le répertoire Git et placés sur le disque pour pouvoir être utilisés ou modifiés. La zone d’index est un simple fichier, généralement situé dans le répertoire Git, qui stocke les informations concernant ce qui fera partie du prochain instantané (commit). On l’appelle aussi des fois la zone de préparation.

est un simple fichier, généralement situé dans le répertoire Git, qui stocke les informations concernant ce qui fera partie du prochain instantané (commit). On l’appelle aussi des fois la zone de préparation. Le répertoire Git est l’endroit où Git stocke les métadonnées et la base de données des objets de votre projet. C’est la partie la plus importante de Git, et c’est ce qui est copié lorsque vous clonez un dépôt depuis une autre source.

L’utilisation standard de Git se déroule en 3 étapes :

vous modifiez des fichiers dans votre répertoire de travail vous indexez les fichiers modifiés, ce qui ajoute des instantanés de ces fichiers dans la zone d’index vous validez, ce qui a pour effet de basculer les instantanés des fichiers de l’index dans la base de données du répertoire Git

Cheat Sheet

Règles & bonnes pratiques

Qui ? Quoi ? Comment ?

Je suis tech lead

J'ai besoin de fusionner une feature branch sur develop : cf. Fusion de branche

sur : cf. Fusion de branche J'ai besoin d'étiqueter mon application : cf. Création de tag

Je suis développeur

Commandes fréquentes

Configuration

git config --global -l

Affiche toutes les configurations globales. Utilisez --local ou --system pour changer le scope.

git config --global -e

Permet d'éditer les configurations globales. Utilisez --local ou --system pour changer le scope.

git config --global < paramètre > < valeur >

Permet de définir une configuration globale. Utilisez --local ou --system pour changer le scope.

Autour du commit

git status

Liste toutes les modifications qui n'ont pas encore été commitées.

git diff # WD vs index git diff --staged # index vs HEAD (last commit) git diff HEAD # WD & index vs HEAD (last commit) git diff < sha1-commit 1> < sha1-commit 2> # commit1 vs commit2

Affiche les différences entre deux références d'objet.

git log

Affiche l'historique de commits de la branche courante. Utilisez les options --oneline --graph pour plus de lisibilité et --all pour afficher l'historique de toutes les branches.

git show < optional ref >

Permet de consulter le contenu d'un objet.

git reflog

Affiche l'historique de tout ce qu'il s'est passé sur votre dépôt local. Ajoutez l'option --relative-date pour ajouter une notion temporelle.

Indexation et annulation

git add --all git add -A git add .

Ajoute toutes les modifications de tous les fichiers à l'index pour qu'elles soient prêtes à être commitées.

git add < file >

Ajoute toutes les modifications du fichier à l'index pour qu'elles soient prêtes à être commitées.

git add -p < optional file >

Propose l'ajout des modifications, ligne par ligne d'un ou plusieurs fichiers pour qu'elles soient prêtes à être commitées.

git reset < optional file >

Déplace les modifications d'un ou plusieurs fichiers, de la zone d'index au WD.

git checkout < file >

Annule les modifications locales d'un fichier.

Commit et annulation de commit

git commit -m " <type>(<optional scope>): <commit message> "

Crée un commit des modifications précédemment indexées avec une description simple. Enchainez les -m pour saisir également body et footer .

git commit

Propose un prompt de création d'un message de commit, avec les modifications précédemment indexées.

git commit --amend

Intègre les modifications précédemment indexées dans le dernier commit ( HEAD ). Ajoutez l'option --no-edit pour ne pas modifier le message.

git reset HEAD~ < optional amount >

Annule un ou plusieurs commits. Leurs contenus (modifications sur les fichiers) est remis dans le WD.

Branches

git branch

Liste l'ensemble des branches locales. Ajoutez l'option --all pour afficher les branches distantes.

git branch < branch name >

Crée une nouvelle branche (depuis la HEAD ) avec le nom donné. Modifiez le nom d'une branche avec l'option -m <old-name> <new-name> .

git checkout < branch name >

Bascule la HEAD sur la branche désignée et met à jour le répertoire de travail. Utilisez git checkout - pour basculer sur la référence précédente.

git checkout -b < branch name > < optional base-ref >

Crée une nouvelle branche et se positionne dessus. Un second paramètre <base-ref> initie la branche depuis l'objet ciblé.

git branch -d < branch name >

Supprime la branche spécifiée.

Tag

git tag < tagname >

Crée un tag sur le commit de HEAD .

git push < remote > < tagname >

Publie le tag sur le dépôt distant.

Retour arrière

git reset --hard < SHA- 1>

Annule tous les commits qui se trouvent après l'identifiant du commit mais ne conserve pas les changements.

git revert < SHA- 1>

Rejoue les modifications inverses du commit ciblé et crée un nouveau commit de "revert".

Dépôt distant & synchronisation

git remote -v

Liste l'ensemble des dépôts distants configurés.

git remote show < remote >

Affiche les détails sur le dépôt distant.

git remote add < remote > < url >

Ajoute un dépôt distant.

git fetch < remote > < branch >

Met à jour l'état d'un dépôt distant dans votre dépôt local (mais ne met pas à jour le WD). Utilisez l'option --all pour mettre à jour tous les états de tous les dépôts distants.

git merge < branch name >

Fusionne (par le dessus) les commits de la branche spécifiée sur la branche courante.

git rebase < branch name >

Réécrit l'historique de commits de la branche courante en y rejouant, par le dessous, celui de la branche spécifiée.

git pull < remote > < branch >

Met à jour l'état d'un dépôt distant dans votre dépôt local et fusionne les changements dans votre espace de travail (WD).

git push -u < remote > < branch >

Publie les commits de la branche spécifiée sur le dépôt distant ( -u définit le upstream). Utilisez <branch>:<new name> pour publier la branche sous un nom différent.

Débuter avec un projet

git init < nom du projet >

Création d'un nouveau dépôt local ( .git/ ) avec le nom donné.

git clone < url du dépôt distant >

Clone un dépôt distant avec l'entièreté de son contenu dans votre dépôt local. L'option -b permet de ne cloner que le contenu d'une branche spécifique.

Configuration minimale

git config --global user.name " <votre identité> "

Définit le texte qui sera associé aux commits de tous les projets. Pour le configurer localement, retirer le --global .

git config --global user.email " <votre adresse email> "

Définit l'adresse email qui sera associée aux commits de tous les projets. Pour la configurer localement, retirer le --global .

git config --global alias.lg " log --color --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit "

Définit un alias lg proposant une vue moins verbeuse et plus exploitable du git log . Vous pouvez ajouter n'importe quelles autres options à la suite de git lg .

Ignorer des fichiers (.gitignore)

Git offre un mécanisme pour ignorer des fichiers de votre espace de travail. Les fichiers à ignorer sont généralement des artefacts de build ( target sous Maven, dist ou build sous NPM par exemple) et des fichiers générés par la machine qui sont dérivés de votre dépôt de source ou qui ne devraient pas être commités ( /node_modules , /.idea , le code compilé, etc). Les éléments renseignés dans le .gitignore n'apparaitront plus dans le résultat des commandes git status , git add , etc.

Créez un fichier .gitignore à la racine de votre projet Complétez-le avec les patterns de fichiers à ignorer en vous basant sur les modèles de développement. Voici quelques exemples : **/logs : le double * cible tous les répertoires partout dans le dépôt local

: le double cible tous les répertoires partout dans le dépôt local *.log : tous les fichiers qui se terminent par .log

: tous les fichiers qui se terminent par !important.log : le ! permet d'ajouter des exceptions pour forcer la prise en compte de l'élément et invalider la règle générale

: le permet d'ajouter des exceptions pour forcer la prise en compte de l'élément et invalider la règle générale debug.log : par défaut, les modèles correspondent aux fichiers de tout répertoire Indexez et commitez votre fichier .gitignore

Un .gitignore global peut être utilisé grâce à la configuration core.excludesFile : git config --global core.excludesFile ~ /.gitignore

Ignorer un fichier commité au préalable

Si vous souhaitez ignorer un fichier que vous avez commité par le passé, vous devrez supprimer le fichier de votre dépôt avant d'ajouter une règle .gitignore pour ce dernier. Si vous utilisez l'option --cached avec git rm , le fichier sera supprimé de votre dépôt, mais demeurera dans votre répertoire de travail en tant que fichier ignoré.

echo debug.log >> .gitignore git rm debug.log git commit -m " chore(.gitignore): Start ignoring debug.log "

Workflow type d'un développement avec Git

Ce chapitre a pour objectif de vous guider pas à pas dans vos usages quotidiens avec Git.

Pour initier ou récupérer un projet : Débuter avec un projet

Des configurations minimales Git doivent être effectuées : Configurations de Git

1. Créez une nouvelle branche à partir de l'instantané désiré

Utilisez les workflows et les conventions de nommage de branches détaillées dans le chapitre Workflow de branches et conventions

Synchronisez la branche initiale avec la version du dépôt distant : git pull origin <référence à l'instantané de départ> Exemple : git pull origin develop Créez votre nouvelle branche depuis un instantané (généralement une autre branche) : git checkout -b <nom de votre branche> <référence à l'instantané de départ> Exemples : git checkout -b <type>/<branch description> develop

git checkout -b <type>/<branch description> 38a1303

git checkout -b <type>/<branch description> 1.0.0

2. Versionnez vos modifications

Modifiez vos fichiers Ajoutez vos modifications à l'index Pour tous les fichiers (non recommandé) : git add . ou git add --all

ou Fichier par fichier (mieux) : git add <nom du fichier>

Ligne par ligne (hunk par hunk) (idéal) : git add -p pour l'ensemble des fichiers, git add -p <nom du fichier> de manière unitaire (consultez le chapitre sur l'ajout interactif) Contrôlez l'état de votre espace de travail (WD) Pour visionner les modifications trackées (indéxées), ou non : git status

Pour comparer les différences entre vos modifications Entre votre espace de travail et l'index : git diff Entre l'index et la HEAD : git diff --staged Entre votre espace de travail + l'index et la HEAD : git diff HEAD

Annulez l'ajout de modifications si besoin Pour annuler des ajouts à l'index (repasser vos modifications dans le WD) : git reset Créez un instantané (commit) contenant vos modifications dans l'index : git commit Des conventions de commits doivent être appliquées. Se référer au chapitre Conventions de commits

Pour créer un message de commit sur une seule ligne : git commit -m "<type>(<optional scope>): <votre message sur 50 chars. max>"

Pour entrer dans le mode édition (et pouvoir saisir un en-tête, un corps et un pied de message): git commit Utilisez alors le format <type>(<optional scope>): <description> <BLANK LINE> <optional body> <BLANK LINE> <optional footer>

Pour embarquer vos modifications dans le commit précédent ( HEAD ) : git commit --amend et sans en modifier le message : git commit --amend --no-edit

) : Pour lier vos modifications à un des commits précédents (i.e. si ces modifications concernent un commit déjà créé): git commit --fixup=<SHA-1 du commit cible> Annulez les instantanés créés si besoin Pour modifier le dernier instantané et repasser ses modifications dans le WD : git reset HEAD~ Pour que ses modifications restent dans la zone d'index : git reset --soft HEAD~

Pour annuler plusieurs commits : git reset <SHA-1 qui deviendra le dernier commit> git reset HEAD~<nombre de commits à annuler>

Consultez l'historique des instantanés ou leurs contenus : git lg ou git show <SHA-1 du commit> Réitérez les étapes précédentes

À ce stade, tout ce que vous avez fait réside dans votre dépôt local (répertoire .git/ ) et y restera tant que vous n'aurez pas publié vos modifications.

3. Publiez vos modifications sur le dépôt distant

Ajoutez un dépôt distant si besoin : git remote add <remote> <url> Listez vos dépôts distants avec : git remote -v Mettez à jour votre espace de travail avec le contenu de la branche distante de départ : git pull origin <branche de départ> Si des modifications sont encore présentes dans votre WD : git stash

Résolvez les conflits si besoin

Appliquez votre stash si besoin : git stash apply Effectuez une revue de votre historique : git lg Nettoyez votre historique en retravaillant les commits (fusionnez les commits liés par la même tâche ensemble par ex.) : Identifiez le nombre de commits propres à votre branche (de la HEAD au premier commit de votre branche)

au premier commit de votre branche) Effectuez une réécriture de commits sur ce nombre de commit : git rebase -i --autosquash HEAD~<nombre de commits>

Référez-vous au chapitre Rebase interactif pour positionner les actions sur vos commits

Déroulez les étapes du rebase et résolvez les conflits potentiels Utilisez git rebase --continue après chaque résolution Utilisez git rebase --abort si vous souhaitez annuler le rebase

et résolvez les conflits potentiels Effectuez une nouvelle revue de votre historique : git lg Assurez-vous que le commit parent de votre branche n'a pas été réécrit ( la référence à la branche initiale doit toujours apparaître )

Publiez votre branche sur le dépôt distant Si elle n'a pas encore été publiée ou que vous n'avez pas réécrit l'historique : git push <remote> <branch name>

Si vous avez réécrit l'historique : git push <remote> <branch name> --force-with-lease Prévenez vos équipiers que votre branche a été force push

Créez une demande d'intégration de vos modifications sur l'une des branches du dépôt distant ou faites la fusion par vous-même si votre organisation le permet

Workflow de branches et conventions

Afin de maîtriser efficacement le cycle de vie de vos développements, il est nécessaire d'imposer des règles et des processus pour la gestion des branches de votre projet. Le workflow le plus courant est celui de branche par fonctionnalité :

Chaque fonctionnalité est développée dans une branche prévue à cet effet plutôt que dans la branche master . Grâce à cette encapsulation, plusieurs développeurs peuvent travailler aisément sur une même fonctionnalité sans modifier la base de code principale. Cela signifie également que la branche master ne contiendra jamais de code bogué : un avantage non négligeable pour les environnements d'intégration continue.

. Grâce à cette encapsulation, plusieurs développeurs peuvent travailler aisément sur une même fonctionnalité sans modifier la base de code principale. Cela signifie également que la branche ne contiendra jamais de code bogué : un avantage non négligeable pour les environnements d'intégration continue. Ce fonctionnement va permettre de proposer les modifications présentes sur une branche aux plateformes de versioning de manière isolée. Il est alors extrêmement facile pour votre équipe de faire des retours sur le travail effectué.

Gitflow

Partant de ce principe de base, Vincent Driessen (nvie) a popularisé un workflow offrant une grande flexibilité aux équipes; nommé Gitflow :

GitFlow est parfaitement adapté aux projets avec un cycle de livraison planifié

Deux branches principales sont identifiées et doivent être protégées master : abrite le code de production. Cette branche est déployable develop : abrite le code de pré-production. Elle contient souvent le code des prochaines features testées et validées



des branches nommées hotfix/<branch> peuvent être créées lorsqu'il s'agit de patcher la production ( master ), généralement pour corriger un bogue. la branche du correctif doit être initiée depuis master elle doit être fusionnée sur master ainsi que sur develop pour que les correctifs soient intégrés à la prochaine version taguée de develop

peuvent être créées lorsqu'il s'agit de la production ( ), généralement pour corriger un bogue.

Toutes les autres branches seront des branches de fonctionnalité . Qu'il s'agisse d'une nouvelle fonctionnalité, d'un correctif, d'améliorations apportées à la documentation, ou de travaux de refactoring : ces développements doivent être isolés dans des branches dédiées, préfixée avec un type , délimité par un - ou un / : <type>/<branch name> les types introduits par les conventions de commits peuvent être repris ( feat , fix , refactor , etc) chaque nouveau développement doit partir d'une branche (généralement develop ) les développements sur ces branches seront intégrés tôt ou tard (quand testés et validés) à la branche develop

. Qu'il s'agisse d'une nouvelle fonctionnalité, d'un correctif, d'améliorations apportées à la documentation, ou de travaux de refactoring : ces développements doivent être dans des branches dédiées, préfixée avec un , délimité par un ou un :

Il existe d'autres workflow de branches. Libre à vous de choisir (ou de mélanger ?) celui qui convient le mieux à la taille et la maturité de votre équipe : Atlassian - Comparaison de workflows

Github Flow

Gitlab Flow

Conventions de commits

Avec l'adoption croissante de l'outil auprès des communautés OSS notamment, un besoin d'uniformisation de la description des commits s'est rapidement fait sentir. Impulsée par les équipes Angular notamment, une convention de commit a rapidement fait l'unanimité et est à présent décrite sous forme d'une spécification.

Cette spécification fournit un ensemble simple de règles pour créer un historique de commit explicite et lisible. Cette convention est liée à SemVer, en décrivant les fonctionnalités, les correctifs et les modifications importantes apportées aux messages de commit.

Le message du commit doit être structuré comme suit :

<type>(<optional scope>): <subject> <BLANK LINE> <optional body> <BLANK LINE> <optional footer>

type : fix : corrige un bogue dans le code (cela est en corrélation avec PATCH en SemVer). hotfix : corrige un bogue dans le code de production (cela est en corrélation avec PATCH en SemVer). feat : introduit une nouvelle fonctionnalité dans le code (cela est en corrélation avec MINOR). chore / docs / style / perf / test / …: à la discrétion des équipes

: scope : section du code impactée par la modification

: section du code impactée par la modification subject : description courte de moins de 50 caractères sur les modifications opérées sur le code

: description courte de moins de 50 caractères sur les modifications opérées sur le code body : description longue (paragraphes) entrant dans les détails de la modification du code. Doit commencer par une ligne vide Peut contenir le bloc BREAKING CHANGE : introduit un changement cassant l’API (cela est en corrélation avec MAJOR en SemVer)

: description longue (paragraphes) entrant dans les détails de la modification du code. footer : références de problèmes supplémentaires concernant les modifications du code (Fixes #13) Doit commencer par une ligne vide Ne peut contenir que BREAKING CHANGE , des liens externes, des références de publication et d’autres méta-informations

: références de problèmes supplémentaires concernant les modifications du code (Fixes #13)

Vous pouvez retrouver des exemples de commits sur https://www.conventionalcommits.org

Vous pouvez générer automatiquement un CHANGELOG issue de vos commits, basés sur ces conventions : Conventional-changelog

Utilisez git + TABULATION pour que le terminal vous propose les commandes Utilisez TABULATION n'importe quand pour que Git auto-complète votre commande (commandes, noms de branches, etc)

git help everyday

Un guide step-by-step d'un usage de Git à la journée.

WD & Index

git clean -f

Supprime les fichiers non trackés du WD. Utilisez l'option -d pour supprimer également les répertoires.

git rm < file > ... # git rm *.log

Extrait et supprime un ou plusieurs fichiers du WD et de l'index Git. Utilisez --dry-run pour tester la présence du fichier. Utilisez --cached pour ne le supprimer que dans la zone d'index.

git mv < source > < destination >

Déplace un fichier ou un répertoire. Les modifications sont ajoutées à l'index mais le commit reste nécessaire.

git add -N < optional file >

Indique à Git que les modifications sur le fichier seront ajoutées plus tard. Indispensable pour indexer les nouveaux fichiers (sans leurs modifications) avant le git add -p .

Commit

git commit --fixup < commit >

Crée un commit de fixup destiné à être intégré dans le commit <commit> lors d'un rebase -i --autosquash .

git cherry-pick < ref >

Applique la référence d'objet (commits, branche, etc) à la branche courante en créant un nouveau commit.

git revert < commit >

Joue les modifications du commit dans le sens inverse et en crée un nouveau commit. Pratique pour annuler les changements sur une branche partagée.

Branches

git rebase -i < commit > ~ --autosquash

Permet de retoucher l'historique de commits, du commit <commit> à la HEAD . cf. Rebase interactif.

git rebase --onto < nouvelle branche > < ancienne branche > < branche courante >

Permet de changer la branche de rattachement de la branche courante. cf. Rebase --onto.

Autour du commit

git difftool

Lance la comparaison avec l'outil configuré via diff.tool . Ajoutez l'option -t pour préciser l'outil à utiliser (exemple : git difftool -t vscode ).

git blame < file >

Permet de lister la dernière date de modification d'une ligne et son auteur pour un fichier donné.

git grep < text >

Similaire au grep Unix : permet de rechercher du texte dans les fichiers du WD. De nombreuses options sont disponibles.

Notes

git notes add < ref > git notes append < ref >

Permet d'ajouter une note à un objet.

git notes show < ref >

Permet de consulter la note d'un objet.

git push < remote > refs/notes/ *

Permet de publier les notes sur un dépôt distant.

Remote

git remote rename < remote > < nouveau nom > # git remote rename origin ineat

Permet de renommer un dépôt distant.

git remote set-url < remote > < url > # git remote set-url origin git@github.com:ineat/refcards.git

Permet de redéfinir l'url d'un dépôt distant.

git clone -b < branch > --depth= < x > < url > < local dir >

Clone uniquement les <x> commits de la branche <branch> du dépôt distant <url> dans un dossier local <local dir> .

Autres

git show-ref

Permet de lister les références du dépôt local.

Enrichir la configuration de Git

L'option --system permet de définir une configuration à un système entier.

permet de définir une configuration à un système entier. export LANG=<locale> permet de changer la langue d'affichage des messages de Git (ex : export LANG=en_US.UTF-8 )

Core

git config --global core.editor <path/to/tool> : Permet d'utiliser un autre éditeur que vi ou vim Pour Notepad++ (Windows) par exemple : git config --global core.editor " 'C:/Program Files (x86)/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin "

: Permet d'utiliser un autre éditeur que ou git config --global core.pager '' : Désactive les pager pour toutes les commandes.

: Désactive les pour toutes les commandes. git config --global core.autocrlf true : Convertit automatiquement les fins de ligne Windows en format Unix (et inversement).

: Convertit automatiquement les fins de ligne Windows en format Unix (et inversement). git config --global core.excludesFile <path/to/.gitignore> : Permet de définir un .gitignore global.

: Permet de définir un global. git config --global alias.<name> "<definition>" : Permet de définir un alias réutilisable.

Commit

git config --global commit.template <path/to/template> : Permet de définir un template par défaut pour les messages de commit.

Fetch

git config --global git fetch.prune true : La commande fetch sera jouée avec l'option --prune automatiquement.

Pull

git config --global pull.rebase merges : Conserve les commits de merge quand ils existent sur la branche d'où viennent les modifications.

Merge

git config --global merge.ff only : N'autorise que les fusions en fast-forward (pour se pré-munir des commits de merge).

: N'autorise que les fusions en (pour se pré-munir des commits de merge). git config --global merge.tool kdiff3 : Configure l'outil kdiff3 pour la résolution de conflits. git config --global diff.tool kdiff3 : Configure l'outil kdiff3 pour l'affichage des différences.

: Configure l'outil pour la résolution de conflits. git config --global mergetool.keepBackup false : Supprime les fichiers .orig après la résolution des conflits.

: Supprime les fichiers après la résolution des conflits. git config --global mergetool.keepTemporaries false : Supprime les fichiers temporaires après la résolution des conflits.

Rebase

git config --global rebase.autosquash true : Positionne les commits de fixup automatiquement lors d'un rebase -i (option --autosquash ).

: Positionne les commits de automatiquement lors d'un (option ). git config --global rebase.autoStash true : stash les modifications de votre WD avant un pull , et applique ce stash juste après.

Autres

git config --global difftool.vscode.cmd 'code --wait --diff $LOCAL $REMOTE' : Configure la commande à lancer lors de l'utilisation de git difftool -t vscode .

: Configure la commande à lancer lors de l'utilisation de . git config --global rerere.enabled true : Active git-rerere , i.e Git se souviendra de certaines résolutions de conflits et les réappliquera automatiquement dans les futures résolutions pour des conflits similaires .

: Active , i.e Git se souviendra de certaines résolutions de conflits et les réappliquera automatiquement dans les futures résolutions pour des conflits similaires . git config --global pager.branch false : Permet de visualiser l'ensemble des branches en dehors du mode édition. L'attribut pager fonctionne pour d'autres commandes comme tag , log , diff , etc.

Création de tag

Git vous donne la possibilité d'étiqueter vos instantanés. Généralement on utilise cette fonctionnalité pour marquer les états de publication, c'est à dire les numéros de version des releases (livrables destinés a être déployés sur des environnements).

Placez-vous sur la branche où se trouve l'instantané que vous souhaitez étiqueter Invoquez la commande git tag <numero du tag> Par défaut, le tag portera la description du commit annoté

Vous pouvez spécifier un message propre à votre tag grâce à l'option -m : git tag -a <numero du tag> -m <libellé du tag> Listez les tags présents sur votre dépôt local : git tag Publiez votre tag sur le dépôt distant : git push <remote> <numero du tag>

Fusion de branche

Vous pouvez fusionner votre branche de deux manières différentes :

via un commit dit de merge (merge explicite)

(merge explicite) ou en fast-forward (merge implicite)

Considérez la branche feat/A initiée depuis develop :

Commit de "merge"

C'est la politique de fusion par défaut. Elle crée un nouveau commit ayant pour parent le dernier commit des deux branches :

Un commit de merge sera créé par Git si le fast-forward n'est pas possible ou si l'option no-ff est explicitement passée au git merge

Utilisez le commit de merge uniquement pour mettre en évidence l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité sur votre develop

Utilisez le fast-forward dans tous les autres cas

Le fast-forward permet d'obtenir un historique linéaire après une fusion. Le fast-forward est possible si le premier commit pointé par la branche que vous avez fusionnée est directement descendant du commit sur lequel vous vous trouvez avant la fusion.

Utilisez git merge --ff-only ou git config --global merge.ff only pour vous prémunir d'un commit de merge. Pour rendre le fast-forward possible, utilisez le rebasage sur la branche à fusionner.

ou pour vous prémunir d'un commit de merge. Utilisez le fast-forward pour garder un historique de vos branches linéaire, propre et lisible.

Fusionnez votre branche

Placez-vous sur la branche qui va recevoir les nouvelles modifications : git checkout <nom de la branche de réception> Fusionnez votre branche dessus en privilégiant le fast-forward : git merge <type>/<branch description> --ff-only Résolvez les conflits si besoin Invoquez git merge --continue après la résolution

Si des branches ont été initiées depuis la mise à jour de la branche : Effectuez un rebasage de cette dernière sur les branches en question : git rebase <nom de votre branche>

Publiez le nouvel état de votre branche sur le dépôt distant : git push et des branches ayant été rebasées si besoin Supprimez la branche que vous venez de fusionner : git branch -d <branch> Si elle est également présente sur le dépôt distant : git push --delete <remote> <branch>

Rebasage de branche

Le rebasage ( rebase ) permet de synchroniser une branche (par le dessous) avec une autre. Très pratique pour bénéficier des mises à jour introduites depuis l'initiation de votre branche.

Il existe 3 sortes de rebasage de branche :

Le mode standard : rebaser (synchroniser) une branche par rapport à une autre

: rebaser (synchroniser) une branche par rapport à une autre Le mode interactif : permet de réécrire (retravailler) l'historique de la branche courante

: permet de réécrire (retravailler) l'historique de la branche courante Le mode onto : permet de rattacher le premier commit d'une branche à la HEAD d'une autre branche

Considérez que vous travaillez sur la branche feat/A :

Mode standard

Un commit vient d'être ajouté sur la develop , ce qui veut dire que la branche feat/A est en retard.

Il faut donc ici mettre à jour la branche feat/A par rapport à la develop grâce à la commande git rebase . C'est une mise à jour par le dessous : c'est à dire que les nouveaux commits de la develop vont être joués sur la branche cible. Les commits existants (ceux de la branche feat/A ) sont réécrits puisque leurs commits parents changent.

Le git rebase peut engendrer des conflits si des modifications sur des fichiers communs entrent en collision. Pour plus de détails sur cette partie consultez le chapitre Gestion des conflits.

Rebase interactif

Dans votre workflow de versioning, vous serez amené à créer plus de commits (commit de fixup ?) que de tâches à réaliser. A la fin de vos développements, vous devez retravailler l'historique de votre branche pour :

fusionner les commits qui concernent la même tâche

les commits qui concernent la même tâche réécrire la description de vos commits si elle est incomplète/erronée

la description de vos commits si elle est incomplète/erronée supprimer des commits si besoin

des commits si besoin bref, proposer un historique propre et lisible à votre équipe

C'est pour ce besoin que le rebase interactif est utilisé. Il s'agit d'une option du rebase classique : git rebase -i . Vous devez indiquer au rebase -i à partir de quel commit parent vous souhaitez réécrire votre historique :

en utilisant le SHA-1 du commit parent : git rebase -i <SHA-1-du-commit> .

en utilisant un nombre de commits à réécrire à partir de la HEAD : git rebase -i HEAD~<nombre de commits à réécrire> . Exemples : git rebase -i 2edb99f si vous souhaitez retoucher à tous les commits au dessus du commit 2edb99f git rebase -i HEAD~8 si vous souhaitez retoucher à vos 8 derniers commits



Git vous propose une liste d'actions documentées dont voici les principales :

pick : laisser le commit inchangé

: laisser le commit inchangé reword : permet de réécrire uniquement le message du commit

: permet de réécrire uniquement le message du commit edit : permet d'intégrer d'autres modifications au commit (équivaut au git commit --amend )

: permet d'intégrer d'autres modifications au commit (équivaut au ) squash : permet de fusionner 2 commits et de modifier le message du commit final

: permet de fusionner 2 commits et de modifier le message du commit final fixup : permet de fusionner le contenu du commit dans le commit parent, sans garder le message de commit.

: permet de fusionner le contenu du commit dans le commit parent, sans garder le message de commit. drop : permet de supprimer un commit et le code associé

: permet de supprimer un commit et le code associé réorganiser des commits : vous pouvez réordonner les commits de haut (plus ancien) en bas (plus récent). Indispensable pour le fixup ou le squash notamment, qui s'appliquent à un commit parent

Vous devez positionner les commandes à la place des pick en fonction de ce que vous voulez faire. Git va ensuite dépiler l'ensemble des commandes et vous demander d'effectuer des actions quand nécessaires (saisie d'un nouveau message, résolution de conflits, etc).

Il est important de noter que tous les commits concernés par le rebase seront réécrits, même ceux laissés tels quels.

Rebase --onto

Lors des phases de développements, il arrive régulièrement que des branches soient initiées depuis d'autres branches en cours de développement comme l'illustre le schéma suivant :

Certaines de ces branches de développement peuvent évoluer indépendamment les unes des autres. Voici un des cas les plus fréquents :

la branche develop évolue. De nouveaux commits sont poussés (correctifs, fonctionnalités fusionnées, etc)

évolue. De nouveaux commits sont poussés (correctifs, fonctionnalités fusionnées, etc) l'équipe en charge de la branche feat/A décide de rebaser sa branche avec develop (rappelez-vous, le git rebase réécrit généralement l'historique)

Cela donne la situation suivante :

finalement, la branche feat/B , initiée depuis le commit A2 de la branche feat/A , doit être fusionnée avant feat/A et n'a plus besoin des modifications introduites dans feat/A

Le rebase --onto permet de rattacher la branche courante à la HEAD d'une nouvelle branche en déterminant les patchs depuis l'ancêtre commun des branches : git rebase --onto <nouvelle branche> <ancienne branche> <branche courante>

Ajout interactif

Vous avez normalement l'habitude d'utiliser la commande git add pour indexer vos fichiers avant d'effectuer un commit. Un des concepts de Git est de regrouper dans un commit l'ensemble des modifications liées à une tâche. Il arrive souvent qu'un fichier abrite des modifications qui ne concernent pas la tâche en cours. Il est alors nécessaire de n'ajouter qu'une partie des lignes du fichier au prochain commit.

La commande git add -p permet d'effectuer cette action. Git va itérer sur les fichiers modifiés et va vous proposer d'ajouter, ou non, les lignes (hunks) de chacun des fichiers.

Plusieurs choix vous sont proposés ici : ( Stage this hunk [y,n,q,a,d,s,e,?]? ) Difficile de savoir à quoi correspondent ces lettres.

Appuyez une fois sur la touche Entrée (ou tapez ? puis Entrée ) pour en découvrir le détail.

(ou tapez puis ) pour en découvrir le détail. y (yes) : permet d'indexer la portion de code proposée puis de passer à la portion suivante.

: permet d'indexer la portion de code proposée puis de passer à la portion suivante. n (no) : N'indexe pas la portion de code proposée, passe à la portion suivante.

: N'indexe pas la portion de code proposée, passe à la portion suivante. s (split) : découpe la portion de code proposée en une plus petite portion si possible

: découpe la portion de code proposée en une plus petite portion si possible q (quit) : n'indexe pas la portion de code proposée, ni celles restantes.

Il arrive parfois que la commande split du git add -p ne parvienne pas à diviser les hunks en plus petites portions (généralement quand les modifications se suivent). Il est possible de passer en mode edition ( e ) afin de choisir manuellement quelle partie du fichier vous souhaitez indexer.

Voici comment utiliser le mode édition :

L'éditeur Git vous propose l'ensemble des lignes modifiées, préfixées par un symbole (i.e. context )

- indique une ligne supprimée Si vous ne voulez pas que cette ligne supprimée soit indexée, passez le context de - à ' '

indique une ligne supprimée + indique une ligne ajoutée Si vous ne voulez pas que cette ligne ajoutée soit indexée, supprimez-la

indique une ligne ajoutée une ligne modifiée possède deux lignes : l'ancienne ( - ) et la nouvelle ( + ) Si vous ne voulez pas que cette ligne modifiée soit indexée, supprimez la ligne indiquée par + et passez le context de la ligne supprimée de - à ' '

) et la nouvelle ( )

L'idée est de créer une version de vos modifications comme vous souhaitez les voir dans la zone d'index. Si des lignes modifiées ne doivent pas être prises en compte, restaurez leurs états pour ce add -p en suivant les explications ci-dessus. P.S : Il est important de ne pas toucher aux lignes du fichier non modifiées !

Le remisage

Git propose une commande git stash qui vous permet de mettre vos modifications de côté et éviter de les balader dans le WD des autres branches.

Voici un cas d'utilisation où le stash est utile :

Vous êtes sur une branche, feat/A , et vous avez fait quelques modifications, encore présentes dans votre WD.

, et vous avez fait quelques modifications, encore présentes dans votre WD. Vous devez faire un git pull ou un git rebase develop sur votre branche : Git refusera car vous avez encore des modifications dans votre WD.

Utilisez la commande git stash pour remiser temporairement vos modifications Une nouvelle entrée du stash est créée. Vous pouvez consulter la liste de vos stash via git stash list Faites ce que vous devez faire ( pull , travaux sur d'autres branches, etc) Utilisez git stash apply pour appliquer le dernier stash créé sur votre WD

Préférez le git stash apply au git stash pop pour conserver vos anciens stashs

au pour conserver vos anciens stashs Faites le ménage via git stash drop <stash> si certains stash s ne sont plus utiles

si certains s ne sont plus utiles Utilisez git stash apply <stash> (exemple : git stash apply stash@{0} ) pour appliquer votre stash au WD

Gestion des conflits

Un ou plusieurs conflits peuvent apparaître pendant un git merge , git rebase ou encore un git cherry-pick . Cela arrive lorsque la même ligne est modifiée sur les 2 branches concernées par la commande.

Si vous éditez le fichier en conflit, vous découvrirez comment Git gère les modifications :

<<<<<<< HEAD et ======= encapsulent les modifications présentes initialement

et encapsulent les modifications présentes initialement ======= et >>>>>>> encapsulent les nouvelles modifications à intégrer

A vous de faire votre choix et de supprimer les modifications obsolètes

Fusionner ses modifications via ces marqueurs peut se révéler laborieux. Il existe des outils pour vous aider à gérer les conflits de manière plus visuelle.

Consultez la liste des outils de merge supportés par défaut par Git

Après avoir téléchargé l'outil de votre choix :

Indiquer à Git comment l'utiliser : git config --global merge.tool <tool> Vous pouvez avoir plusieurs outils configurés et changer la valeur de merge.tool au besoin Si cet outil n'est pas déclaré dans votre $PATH , utilisez la configuration git config --global mergetool.<tool>.path <path> Vous pouvez ne pas garder les fichiers temporaires générés par Git pendant et après le conflit : git config --global mergetool.keepBackup false

git config --global mergetool.keepTemporaries false Vous êtes prêt, invoquez git mergetool lors des phases de conflits pour que Git vous lance l'éditeur visuel ! Utilisez git commit et/ou git merge --continue pour passer à la résolution suivante

et/ou pour passer à la résolution suivante Utilisez git merge --abort pour annuler une résolution de conflits

Reflog (votre filet de secours)

Les logs de référence ou reflogs constituent un mécanisme utilisé par Git pour enregistrer les mises à jour appliquées aux pointes ( HEAD ) des branches et à d'autres références de commit. Le reflog vous permet de revenir sur les commits même s'ils ne sont pas référencés par une branche ou un tag. Une fois l'historique réécrit, le reflog contient des informations sur l'ancien état des branches et vous permet d'y revenir si nécessaire. À chaque mise à jour de la pointe HEAD de votre branche quelle qu'en soit la raison (en changeant les branches, en faisant un pull de nouveaux changements, en réécrivant l'historique ou simplement en ajoutant de nouveaux commits), une nouvelle entrée est ajoutée au reflog.

Consultez le reflog via : git reflog pour afficher le reflog de votre HEAD

pour afficher le de votre git reflog --relative-date si vous souhaitez avoir une vue horodatée

si vous souhaitez avoir une vue horodatée git reflog --all pour consulter le reflog de toutes vos réfs

pour consulter le de toutes vos réfs git reflog <branch> pour consulter le reflog d'une branche en particulier Revenez en arrière sur l'état de l'historique souhaité git reset <reflog state> (exemple : git reset HEAD@{2} )

Utiliser une plateforme de versioning

Une plateforme de versioning s'appuie sur Git pour vous proposer un hébergement décentralisé de votre code source et bien d'autres fonctionnalités (WYSIWYG, bug tracker, documentation, CI/CD, etc). Ces plateformes proposent des dépôts distants qui interagiront avec votre dépôt local via les commandes fetch , pull et push .

Configurer votre authentification sur la plateforme

Vous pouvez contacter les serveurs distants de deux façons :

Via HTTPS

En saisissant votre identifiant et votre mot de passe (à chaque push ou fetch )

Définissez la configuration git config --global credential.helper cache pour éviter la re-saisie

pour éviter la re-saisie Vous pouvez définir un personal-access-token qui sera associé à votre compte et remplacera votre mot de passe lors de la saisie :

Ce personal-access-token doit être utilisé par vos outils de CI/CD afin de ne pas utiliser directement votre mot de passe de compte

Pour Github : https://help.github.com/en/articles/creating-a-personal-access-token-for-the-command-line

Pour Gitlab : https://docs.gitlab.com/ee/user/profile/personal_access_tokens.html

Pour Bitbucket : https://confluence.atlassian.com/bitbucketserver/personal-access-tokens-939515499.html

Via SSH

L'authentification entre votre poste et la plateforme sera effectuée grâce à votre clé SSH publique, déclarée sur la plateforme.

Générez votre clé SSH si vous n'en avez pas déjà une depuis un terminal ( Git Bash par défaut) : ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "<your email>" Laissez le chemin de génération par défaut : ~/.ssh/id_rsa Saisissez (ou non) une passphrase (qui vous sera demandée à chaque push ou fetch ) Sous Mac, votre passphrase est sauvegardée automatiquement à la première saisie

est sauvegardée automatiquement à la première saisie Pour les autres systèmes, il est nécessaire d'ajouter votre clé au ssh-agent : ssh-add ~/.ssh/id_rsa Déclarez votre clé SSH publique ( cat ~/.ssh/id_rsa.pub ) sur votre plateforme : Pour Github : https://help.github.com/en/enterprise/2.16/user/articles/adding-a-new-ssh-key-to-your-github-account

Pour Gitlab : https://docs.gitlab.com/ee/ssh/#adding-an-ssh-key-to-your-gitlab-account

Pour Bitbucket : https://confluence.atlassian.com/bitbucket/set-up-an-ssh-key-728138079.html

Soumettre une demande de fusion de branche

Dépendant de la plateforme que vous utilisez, la terminologie et le workflow seront différents mais les concepts et principes restent les mêmes.

En vous basant sur le chapitre Workflow type d'un développement avec Git :

Effectuez vos développements sur une branche dédiée en vous assurant que la branche de départ reste toujours synchronisée Publiez votre branche sur le dépôt distant Créez la demande de fusion depuis la plateforme Pour Github : https://help.github.com/en/articles/creating-a-pull-request

Pour Gitlab : https://docs.gitlab.com/ee/user/project/merge_requests/

Pour Bitbucket : https://confluence.atlassian.com/bitbucket/create-a-pull-request-945541466.html Dépendant du résultat du code review de votre soumission, soit votre branche sera intégrée à develop , soit vous devrez la retravailler avant son intégration.

Glossaire

HEAD

HEAD est un pointeur sur la référence de la branche actuelle, qui est à son tour un pointeur sur le dernier commit réalisé sur cette branche. Ceci signifie que HEAD sera le parent du prochain commit à créer. C’est généralement plus simple de penser HEAD comme l’instantané de votre dernière validation. Git utilise d'autres références de ce type comme

ORIG_HEAD : état de la HEAD avant un git reset

: état de la avant un FETCH_HEAD : état de la branche que vous venez de mettre à jour (via git fetch )

: état de la branche que vous venez de mettre à jour (via ) MERGE_HEAD : état de la branche après un git merge

: état de la branche après un CHERRY_PICK_HEAD : état de la branche après un git cherry-pick

Index

L’index est la zone qui contient les modifications du prochain commit que vous ferez. C'est la « zone de préparation » alimentée par git add . C’est ce que Git examine lorsque vous lancez git commit .

Le répertoire de travail (WD)

Aussi nommé Working Tree , c'est l'endroit où vous modifiez vos fichiers. Il faut penser le répertoire de travail comme un bac à sable où vous pouvez essayer vos modifications avant de les transférer dans votre index puis les valider dans votre historique, ou les jeter à la poubelle ( clean ).

Références

