Матрица компетентности программиста ч.I.
|Область
|Уровень
|2^n (Уровень 0)
|n^2 (Уровень 1)
|n (Уровень 2)
|log(n) (Уровень 3)
|Теория
|Структуры данных
|Не понимает разницы между массивом и связным списком.
|Может объяснить и использовать на практике массивы, связные списки, словари и т.д.
|Понимает плюсы и минусы использования тех или иных базовых структур данных (размер памяти, время выполнения операций с данными, в чем разница между массивами и связными списками в этом плане).
Может объяснить как реализовать хэш-таблицы и как обработать коллизии. Приоритетные очереди и способы их реализации, и т.д.
|Знание сложных структур данных, таких как B-дерево, Биномиальная куча и Фибоначчиевская куча, АВЛ-дерево, Красно-чёрное дерево, Косое дерево, Список с пропусками, TRIE-структуры и т.д.
|Алгоритмы
|Не может найти среднее значение массива чисел. (Тяжело поверить, но встречаются и такие кандидаты на собеседовании.)
|Базовые методы сортировки и поиска. Обход и поиск в структурах данных.
|Деревья, Графы, "простой путь" и "разделяй и властвуй"-алгоритмы. Понимает ассоциацию уровней этой матрицы.
|Может распознать и написать решение динамическим программированием, хорошо знает алгоритмы на графах, хорошо знает численные методы, может идентифицировать проблемы класса NP.
|Системное программи-
рование
|Не знает что такое компилятор, компоновщик или интерпретатор.
|Базовое понимание компиляторов, компоновщиков и интерпретаторов.
Понимает, что такое ассемблерный код и как работают программы на уровне железа. Небольшое понимание виртуальной памяти и пэйджинга.
|Понимает чем отличается kernel mode от user mode, что такое мульти-трединг. Знает способы синхронизации и как реализованы примитивы синхронизации. Может читать ассемблерный код.
Понимает, как работают сети, сетевые протоколы и может реализовать передачу данных через сокеты.
|Понимает как работает весь "программный стэк": железо (CPU + Память + Кэш + Прерывания + микрокоды), двоичный код, ассемблер, статическая и динамическая линковка, компиляция, интерпретация, JIT-компиляция, сборка мусора, куча, стэк, адресация памяти.
|Навыки
|Контроль версий исходников
|Бэкап исходников в папку с датой бэкапа.
|VSS и основы CVS/SVN в качестве пользователя.
|Специалист по возможностям CVS и SVN. Знает как создать, разветвить, слить репозитарий и т.д.
|Знает распределенные системы VCS. Работает с Mercurial/Darcs/Git
|Автоматиза-
ция build'ов
|Знает как запустить Build из среды программирования.
|Умеет билдить из командной строки.
|Может настроить скрипт для сборки основной системы.
|Может настроить скрипт для сборки системы и документации, для сборки инсталляторов.Сделает и добавит код скрипта в систему контроля версий исходников.
|Автоматизация тестирования
|Считает, что тестирование - это работа тестеров.
|Может создавать свои хорошие юнит-тесты для кода, который пишет в настоящее время.
|Пишет код в стиле Test-driven Development (TDD).
|Может создавать автоматические тесты на функционал, пользовательский интерфейс и загрузку/производительность.
|Програм-
мирование
|Декомпози-
ция задачи
|Просто последовательные строчки.
Copy/Paste - для повторного использования кода.
|Может разбивать решение задачи на несколько функций.
|Способен создавать многократно используемые функции/объекты, которые решают общие задачи.
|Использует соответствующие структуры данных и алгоритмы. Создает общий/объектно-ориентированный код, который инкапсулирует те условия задачи, которые могут быть изменены.
|Декомпози-
ция системы
|Не способен думать о системе более сложной, чем один класс или файл.
|Может произвести декомпозицию задачи и спроектировать систему в пределах одной платформы или технологии.
|Может спроектировать систему, которая охватывает несколько технологий/платформ.
|Может визуализировать и проектировать сложные системы с несколькими линейками продуктов, учитывать интеграциею с внешними системами. Также должен уметь проектировать системы поддержки работы: мониторинг, генерация отчетов, аварийные переходы на использование запасных ресурсов.
|Общение
|Не может выразить свои мысли/идеи. Плохо с правописанием и грамматикой.
|Его понимают. Хорошие правописание и грамматика.
|Может эффективно общаться.
|Может понимать и объяснять мысли/дизайн/
идеи/специфику в точно выраженной форме. В общении соответствует ситуации.
|Организация кода в файле
|Нет четкой организации кода в файле.
|Методы сгруппированны логически и по вызовам.
|Код разделен на регионы, имеет хорошие комментарии, в т.ч. со ссылками на другие файлы исходников.
|Файл имеет разделы "license header", "summary", хорошие комментарии, непротиворечивую расстановку пробелов и табуляции. Файл должен выглядеть красиво.
|Организация кода между файлами
|Не приходит в голову мысль четко организовать код с помощью разделения на файлы.
|Похожие файлы группируются в папку.
|Каждый физический файл предназначен для чего-то одного, например, служит для объявления одного класса или для реализации одного функционала и т.д.
|Организация кода на физическом уровне точно соответствует проекту. Глядя на имена файлов и структуру папок, можно понять как спроектирована данная реализация.
|Организация дерева исходников
|Все в одной папке.
|Простое разделение кода в логические подкаталоги.
|Нет "круговых" зависимостей. Бинарники, либы, документация, билды, сторонний код - все разложено в соответствующие папки.
|Структура дерева исходного кода соответствует логической иерархии и организации кода в проекте.
Глядя на имена файлов и структуру папок, можно понять как спроектирована данная система.
|Читабель-
ность кода
|Односложные имена.
|Хорошие имена файлов, переменных, классов, методов и т.д.
|Нет длинных функций, а нестандартный код, багфиксы и допущения в коде поясняются комментариями.
|Допущения в коде сопровождаются assert'ами. Поток операций в коде естественный - нет глубокой вложенности условий или методов.
|Безопасное программи-
рование (defensive coding)
|Не понимает данной концепции.
|Проверяет все аргументы и ставит assert'ы на критические допущения в коде.
|Убеждается, что проверил возвращаемое значение и что обрабатывает исключения в потенциально бажном коде.
|Имеет свою собственную библиотеку помогающую в безопасном программировании, пишет юнит-тесты которые эмулируют сбои.
|Обработка ошибок
|Пишет код для "идеального" случая, когда все работает и нет сбоев.
|Обработка ошибок в коде, который либо кидает исключение, либо генерирует ошибку.
|Убеждается, что после того, как произошла ошибка/исключение, программа продолжает работать, а ненужные более ресурсы, коннекшоны и память были корректно освобождены обработчиком ошибки.
|Пишет код так, чтобы определять возможные ошибки на раннем этапе, придерживается последовательной стратегии обработки исключений во всех слоях кода, разрабатывает общие принципы обработки исключений во всей системе.
Замечание 1:
Каждый следующий уровень включает в себя предыдущий , т.е. разработчик находящийся на уровне 3 должен удовлетворять критериям двух предыдущих уровней.
Замечание 2:
Версия документа от 17.05.2013. О дополнениях, ошибках сообщайте в issues. Спасибо всем, кто помог сделать этот документ лучше!
Замечание 3:
Эта перевод английской версии: Programmer Competency Matrix
Вторая, еще более содержательная часть таблицы - Матрица компетентности программиста ч.II.>>