Art WooCommerce Order One Click
Плагин под WooCommerce. Включает четыре режима: каталог, заказать, предзаказ и специальный режим работы с отсутвием цен и запасов
Плагин работает только с плагином Contact Form 7
Плагин в репозитории WordPress
Changelog
= 2.4.3 =
- Исправлено - инициализация СF7
= 2.4.2 =
- Исправлено - получение атрибутов вариативных товаров
- Исправлено - ошибка суммы, если нет цены
- Исправлено - поведение кнопки для разных версий CF7
= 2.4.1 =
- Исправлено - поведение кнопки на отдельных темах
= 2.4.0 =
- Добавлено - отдельное поле сумма в окне и письме
- Добавлено - фильтр
awooc_popup_sum_labelдля возможности изменения надписи перед суммой в окне
- Обновлено - инициализация форм для CF7 5.4
- Обновлено - версия PHP теперь только с 7.3
- Обновлено - переделан прелоадер, теперь нет темного фона
- Исправлено - ошибка вывода индивидуальныз атрибутов
- Рефакторинг - методы класса AWOOC_Ajax
= 2.3.9.1 =
- Исправлено - поведение кнопки Купить в специальном режиме
= 2.3.9 =
- Исправлено - исправление html статуса, если товара нет в наличии
- Исправлено - стили скытия шататной кнопки Купить
= 2.3.8 =
- Исправлено - стили скрытия кнопки
- Исправлено - стили прелоадера
- Добавлено - уникальный идентификатор кнопки
= 2.3.7 =
- Добавлено - дополнительная настройка для глобального подклчени скриптов и стилей
- Обновлено - переподключение скриптов кнопки
- Обновлено - стили прелоадера кнопки
- Обновлено - переименование классов прелоада
- Обновлено - html кнопки изменен c на
- Исправлено - вывод количества на страницах каталога
- Исправлено - поведение окна при загрузке
= 2.3.6 =
- Добавлено - фильтр awooc_data_ajax в обработчике ajax
- Добавлено - объект для настроек внешнего вида окна
- Добавлено - фильтр awooc_popup_setting в wp_localize_script для настроек окна
- Добавлено - сообщение в консоли, если на странице нет объекта wpcf7
- Добавлено - создание отдельного файла для подключения стилей
- Добавлено - перенос функционала подключения стилей в отдельный файл
- Добавлено - новые классы в элементах всплывающего окна
- Добавлено - фильтр awooc_mode_classes_button для добавления классов в кнопку
- Обновлено - переименование основного класса
- Обновлено - выключен фокус в поле формы при открытии окна
- Обновлено - декодирование заголовков при выводе
- Обновлено - символ тире в письме
- Обновлено - замена класса для активации ajax
- Обновлено - удалено затемнение на кнопке при активации ajax
- Обновлено - разнесены создание объектов wp_localize_script по типам (ajax, translate, settings)
- Обновлено - подключение скриптов и стилей только при подключении кнопки
- Обновлено - инициализция окна c id на класс и скрытие штатными методами jquery
- Обновлено - форматирование и сжатие скриптов и стилей
- Обновлено - кнопки для разных режимов
- Обновлено - вывод классов на кнопке
- Исправлено - ошибка при первой активации плагина
- Исправлено - если просто товар, то атрибуты не выводятся в окне
- Исправлено - стили всплывающего окна
- Исправлено - ошибка создания формы при активации окна
- Исправлено - поведение кнопки в режиме предзаказа и отсутсвие стоков
- Исправлено - слипание кнопок в спецрежиме
- Исправлено - отключение кнопко в похожих при спецрежиме если нет запасов
- Рефакторинг - методы класса AWOOC_Front_End
= 2.3.5 =
- Исправлено - правки в js, убрана проверка на объект WC
= 2.3.4 =
- Исправлено - правки в js
= 2.3.3 =
- Исправлено - ошибка при использовании маски телефона
= 2.3.2 =
- Исправлено - сбор данных и изменения в триггере awooc_mail_sent_trigger
= 2.3.1 =
- Исправлено - фатальная ошибка похожих товаров в режиме каталога
- Исправлено - фатальная ошибка при активации, если не активен CF7
- Обновлено - рефакторинг кода в js
- Обновлено - вынос установки формы при активации в отдельный файл
- Обновлено - проверка активации кнопки
- Обновлено - поддержка новых версий WC
- Добавлено - awooc_popup_open_trigger триггер при открытии окна
- Добавлено - awooc_popup_close_trigger триггер при закрытии окна
- Добавлено - awooc_mail_sent_trigger триггер при отправке формы
- Добавлено - awooc_mail_invalid_trigger триггер при ошибке в момент отправки формы
= 2.3.0 =
- Обновлено - получение номера заказа вместо id
- Обновлено - кнопка появляется в режиме каталога даже если в вариациях нет цен
- Добавлено - новая настройка, если включить настройки не удаляются при удалении плагина
- Добавлено - метабокс в товарах для отключения функцинала плагина на конкретном товаре
- Добавлено - создание формы в CF7 при первой активации плагина
= 2.2.9 =
- Исправлено - ошибка при обновлении настроек
= 2.2.8 =
- Добавлено - фильтр
awooc_selected_form_idдля отлавливания ID формы
= 2.2.7 =
- Исправлено - небольшие правки по коду
= 2.2.6 =
- Добавлено - дополнительные настройки для вывода инфоблоков
- Добавлено - поддержка Polylang и WPML
- Добавлено - изменение заголовка письма перед отправкой с добвление номера заказа
= 2.2.5 =
- Исправлено - поведение кнопки Купить в Похожих товарах
- Добавлено - если включено страничное кеширование, то проверка нонсы не проиходит
= 2.2.4 =
- Исправлено - исправлено поведение формы если нет элементов в окне
= 2.2.3 =
- Исправлено - поведение кнопки Купить в специальном режиме в вариативных товарах
- Исправлено - поведение кнопки Заказать в специальном режиме на страницах архивов
- Исправлено - стили формы и окна на мобильных устройствах
= 2.2.2 =
- Исправлено - работа кнопки заказать в режиме каталога
- Исправлено - стили загружаемой формы
= 2.2.1 =
- Исправлено - скрытие кнопки в режиме каталога
- Изменено - описание настроек режимов
= 2.2.0 =
- Исправлено - поддержка плагина WPBakery Page Builder
- Исправлено - рефакторинг кода
- Добавлено - дополнительный режим Нет цен и запасов для появления кнопки Заказать
- Добавлено - фильтр
awooc_button_labelдля изменения надписи на кнопке
- Добавлено - новая настройка Произвольная надпись для изменения надписи на кнопке в режими Нет цен и запасов
- Добавлено - минификация стилей и скриптов
= 2.1.4 =
- Добавлено - стили колонок в aдминке
- Добавлено - новое произвольное поле в настройках (подготовка к экстра)
- Добавлено - вспомогательная функция вывода класса в зависимсоти от режима работы
- Изменено - стили на фронте
= 2.1.3 =
- Исправлено - стили колонок в окне
- Изменено - подлючение основного скрипта
- Изменено - поведение кнопки
= 2.1.2 =
- Исправлено - поведение поведение поля количество при закрытии окна
= 2.1.1 =
- Добавлено - фильтр
awooc_order_address_argдля добавления данных в заказ
- Добавлено - хук
awooc_after_created_orderдля добавления данных в заказ
- Исправлено - поведение прелоадера
- Изменено - запись адреса при создании заказа теперь пишется и в billing, и в shipping
= 2.1.0 =
- Добавлено - опция отключения показа количества в окне
- Добавлено - вывод категорий товара в письме
- Исправлено - создание заказов с любой формы на странице
- Исправлено - поведение окна на мобильных
- Исправлено - поведение окна при отключении все элементов, форма растягивается на всю ширину
- Изменено - при отключении всех элементов, все нужные данные отправляются в письмо
= 2.0.0 =
- Добавлено - локализация, теперь можно переводить на разные языки
- Добавлено - проверка на наличие/отсутсвие ID товара при открытие окна
- Добавлено - появление кнопки заказать, если в вариативных товарах нет цены
- Исправлено - ошибка работы окна на простых товарах
- Исправлено - предупреждения и ошибки
- Исправлено - форма вставки поля в CF7
- Исправлено - ошибка вывода кнопки Купить если нет цены на простых товарах
- Исправлено - работа кнопки в Быстром просмотре
- Изменено - проведена проверка и рефакторинг кода
- Изменено - изменена система проверки на обязательные плагины
- Удалено - фильтр
awooc_html_add_to_cart
= 1.8.10 =
- Исправлено - скрытие окна на всехх страницах сайта
- Исправлено - очистка данных при выводе окна
- Изменено - обновление readme
= 1.8.9 =
- Исправлено - ошибка определения типа продукта
- Изменено - обновление readme
= 1.8.8 =
- Исправлено - обзод блокировки скрипта при работе плагина Popup Maker
- Изменено - обновление readme для добавления в репозиторий WP
= 1.8.7 =
- Исправлено - скрипт вызова окна
= 1.8.6 =
- Исправлено - ошибка отправки формы, если на странице есть еще формы
- Изменено - внешний вид вывода атрибутов
- Добавлено - ограничение загрузки скриптов и стилей плагина только на страницах WooCommerce
- Добавлено - работа сплывающего окна в режиме Быстрого просмотра
= 1.8.5 =
- Исправлено - ошибка REST API при подключении плагина
- Изменено - сброс настроек при деактивации плагина на сброс при деинсталяции плагина
- Добавлено - проверка на выбор атрибутов в вариативных товарах, аналокично штатной кнопке, если атрибуты не выбраны то кнопка не работает
= 1.8.4 =
- Исправлено - вывод в заголовке хмтл-сущьностей
- Добавлено - поддержка плагина Contact Form 7 – Phone mask field
- Добавлено - комментарии в js файле
= 1.8.3 =
- Добавлено - скрытие +/- для поля количество в режиме каталога и предзаказа
= 1.8.2 =
- Исправлено - заказы созаются со статусом "Ожидание заказа"
- Исправлено - вывод картинки для вариаций, если картинки нет, то выводится родительская
- Удалено - настройка отключения отправки писем клиенту при создании заказа
= 1.8.1 =
- Исправлено получение данных с хтмл тегами. Теперь приходят только чистые данные
- Исправлен вывод формы во всплывающем окне, если отключен вывод данных
- Изменено включение всплывающего окна. Теперь окно загружается сразу с данными
- Добавлена загрузка формы во всплывающем окне через ajax
= 1.8.0 =
- Переписан код
- Исправлена ошибка видимости окна в подвале
- Исправлено отправка писем при создании заказа
- Добавлена поддержка WPCS
- Добавлено отключение отправки писем пользователю при создании заказа
- Добавлено передача количества в заказ
- Добавлен хук
awooc_before_buttonдля добавления чего-нибудь перед кнопкой
- Добавлен хук
awooc_after_buttonдля добавления чего-нибудь после кнопки
- Добавлен хук
awooc_attributes_buttonдля добавления аттрибутов внутри кнопки
- Добавлен хук
awooc_after_mail_sendдля ловли отправки письма и создания заказа
- Удален хук
awooc_popup_before_image
- Удален хук
awooc_popup_after_image
= 1.7.0 =
- Добавлен фильтр
awooc_popup_attr_labelдля возможности изменения надписи перед атрибутами в окне
- Добавлена вывод и отправка выбранного количества товаров
- Удалены хуки
awooc_popup_title_html_tag_open,
awooc_popup_title_html_tag_close
- Удалены хуки
awooc_popup_image_width,
awooc_popup_image_heigh
- Удалены хуки
awooc_popup_before_price,
awooc_popup_after_price
- Удалены хуки
awooc_popup_before_sku,
awooc_popup_after_sku
- Удалены хуки
awooc_popup_before_attr,
awooc_popup_after_attr
- Исправлены ошибки
= 1.6.9 =
- Переименнованы файлы
- Добавлена function_exists для возможности изменения функций
- Переписан функционал вывода всплывающего окна
- переписано получение данных в модальном окне
- Добавлено отправка ссылки на выбранный товар в письме
- Добавлен фильтр
awooc_html_add_to_cartдля возможности изменения хтмл кнопки
- Добавлен фильтр
awooc_classes_buttonдля возможности добавления классов к кнопке
- Добавлен фильтр
awooc_popup_title_htmlдля возможности изменения стилей заголовка модального окна
- Добавлен фильтр
awooc_popup_title_html_tag_openдля изменения открывающего тега заголовка модального окна
- Добавлен фильтр
awooc_popup_title_html_tag_closeдля изменения закрывающего тега заголовка модального окна
- Добавлен фильтр
awooc_popup_title_html_classesдля добавления классов к заголовку модального окна
- Добавлен фильтр `awooc_popup_image_html``` для возможности изменения хтмл изображения в окне
- Добавлен фильтр
awooc_popup_image_altдля добавления alt к изображению в окне
- Добавлен фильтр
awooc_popup_image_classesдля добавления классов к изображению в окне
- Добавлен фильтр
awooc_popup_image_widthдля изменения ширины изображения в окне
- Добавлен фильтр
awooc_popup_image_heighдля изменения высоты изображения в окне
- Добавлен хук
awooc_popup_before_imageдля добавления чего-нибудь перед изображением в окне
- Добавлен хук
awooc_popup_after_imageдля добавления чего-нибудь после изображением в окне
- Добавлен фильтр
awooc_popup_price_htmlдля возможности изменения хтмл цены в окне
- Добавлен фильтр
awooc_popup_price_labelдля возможности изменения надписи перед ценой в окне
- Добавлен хук `awooc_popup_before_price``` для добавления чего-нибудь перед ценой в окне
- Добавлен хук
awooc_popup_after_priceдля добавления чего-нибудь после ценой в окне
- Добавлен фильтр
awooc_popup_sku_htmlдля возможности изменения хтмл артикула в окне
- Добавлен фильтр
awooc_popup_sku_labelдля возможности изменения надписи перед артикулом в окне
- Добавлен хук
awooc_popup_before_skuдля добавления чего-нибудь перед арикулом в окне
- Добавлен хук
awooc_popup_after_skuдля добавления чего-нибудь после артикула в окне
- Добавлен хук
awooc_popup_before_attrдля добавления чего-нибудь перед атрибутами в окне
- Добавлен хук
awooc_popup_after_attrдля добавления чего-нибудь после атрибутов в окне
- Добавлен хук
awooc_popup_before_formдля добавления чего-нибудь перед формой в окне
- Добавлен хук
awooc_popup_after_formдля добавления чего-нибудь после формой в окне
- Добавлен хук
awooc_popup_before_column
- Добавлен хук
awooc_popup_column_left
- Добавлен хук
awooc_popup_column_right
- Добавлен хук
awooc_popup_after_column
- Добавлены стили тени и овефлоу к сплывающему окну
- Изменено поведение окна при ошибке ввода полей формы
- При закрытии окна удаляется хеш из урла
= 1.6.8 =
- Добавлен фильтр
awooc_enable_add_to_card_styleдля возможности изменения стилей
- Добавлен фильтр
awooc_disable_add_to_card_styleдля возможности изменения стилей
- Исправлены скрытия кнопки Купить в первом режиме
- Обновлен код
= 1.6.7 =
- Добавлен фильтр
awooc_classes_buttonдля добавления классов к кнопке
- Добавлен фильтр
awooc_thumbnail_nameдля названия миниатюры во всплывающем окне
- Переименованы файлы, для исключения конфликтов
- Исправлены стили
= 1.6.6 =
- Добавлена проверка на версию php
- Добавлена ссылка на настройки в списке плагинов
- Добавлена ссылка на статью в описании плагина
- Изменен второй режим работы, теперь кнопка Купить работает в штатном режиме
- Исправлены ошибки стилей
= 1.6.5 =
- Добавлено определение распродажной цены
- Исправлены ошибки стилей
= 1.6.4 =
- Добавлена отправка цены товара в скрытом поле
- Добавлены описания строк в скрытом поле для отправки в письме
- Изменено скрытие цены
- Исправлены ошибки
= 1.6.3 =
- Исправлены ошибки
= 1.6.2 =
- Добавлено появление кнопки Заказать, если нет цены у товара, в режиме управления запасами
- Исправлена логика появления кнопки Заказать при управлении запасами
- Исправлены ошибки
= 1.6.1 =
- Исправлена ошибка использования отмененной функции
= 1.6.0 =
- Добавлена адаптивность окна
- Добавлена кнопка закрытия окна
- Добавлено отключение кнопки Купить в Похожих и Апселлах
- Добавлен функционал создания заказов
- Добавлена настройка включения/выключения созданием заказов
- Добавлены комментарии к коду
- Изменены настройки режимов работы, теперь три режима
- Изменены настройки по умолчанию при выводе элементов окна
- Исправлено скрытие кнопки Купить
- Исправлены ошибки
= 1.5.3 =
- Исправлены ошибки
= 1.5.2 =
- Исправлены ошибки
- Добавлено удаление опций при деинсталяции
= 1.5.1 =
- Исправлены ошибки
= 1.5.0 =
- Добавлена настройка управления режимом каталога
- Добавлена настройка управления отображением элементов в попап окне
- Добавлена настрока управления надписью на кнопке
- Добавлена отправка артикула
- Исправлены ошибки
= 1.4.0 =
- Добавлена кнопка при редактировании формы Contact Form 7
- Добавлены настройки для управления формами
- Обновлены проверки на наличие плагинов
- Исправление ошибок
= 1.3.0 =
- Обновление настроек
- Исправление ошибок
= 1.2.0 =
- Обновление настроек
= 1.1.0 =
- Обновление функций
- Добавление проверок
- Добавление настроек
= 1.0.0 =
- Релиз