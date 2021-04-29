Art WooCommerce Order One Click

Плагин под WooCommerce. Включает четыре режима: каталог, заказать, предзаказ и специальный режим работы с отсутвием цен и запасов

Плагин работает только с плагином Contact Form 7

Полное описание

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Changelog

Исправлено - инициализация СF7

Исправлено - получение атрибутов вариативных товаров

Исправлено - ошибка суммы, если нет цены

Исправлено - поведение кнопки для разных версий CF7

Исправлено - поведение кнопки на отдельных темах

Добавлено - отдельное поле сумма в окне и письме

Добавлено - фильтр awooc_popup_sum_label для возможности изменения надписи перед суммой в окне

для возможности изменения надписи перед суммой в окне Обновлено - инициализация форм для CF7 5.4

Обновлено - версия PHP теперь только с 7.3

Обновлено - переделан прелоадер, теперь нет темного фона

Исправлено - ошибка вывода индивидуальныз атрибутов

Рефакторинг - методы класса AWOOC_Ajax

Исправлено - поведение кнопки Купить в специальном режиме

Исправлено - исправление html статуса, если товара нет в наличии

Исправлено - стили скытия шататной кнопки Купить

Исправлено - стили скрытия кнопки

Исправлено - стили прелоадера

Добавлено - уникальный идентификатор кнопки

Добавлено - дополнительная настройка для глобального подклчени скриптов и стилей

Обновлено - переподключение скриптов кнопки

Обновлено - стили прелоадера кнопки

Обновлено - переименование классов прелоада

Обновлено - html кнопки изменен c на

Исправлено - вывод количества на страницах каталога

Исправлено - поведение окна при загрузке

Добавлено - фильтр awooc_data_ajax в обработчике ajax

Добавлено - объект для настроек внешнего вида окна

Добавлено - фильтр awooc_popup_setting в wp_localize_script для настроек окна

Добавлено - сообщение в консоли, если на странице нет объекта wpcf7

Добавлено - создание отдельного файла для подключения стилей

Добавлено - перенос функционала подключения стилей в отдельный файл

Добавлено - новые классы в элементах всплывающего окна

Добавлено - фильтр awooc_mode_classes_button для добавления классов в кнопку

Обновлено - переименование основного класса

Обновлено - выключен фокус в поле формы при открытии окна

Обновлено - декодирование заголовков при выводе

Обновлено - символ тире в письме

Обновлено - замена класса для активации ajax

Обновлено - удалено затемнение на кнопке при активации ajax

Обновлено - разнесены создание объектов wp_localize_script по типам (ajax, translate, settings)

Обновлено - подключение скриптов и стилей только при подключении кнопки

Обновлено - инициализция окна c id на класс и скрытие штатными методами jquery

Обновлено - форматирование и сжатие скриптов и стилей

Обновлено - кнопки для разных режимов

Обновлено - вывод классов на кнопке

Исправлено - ошибка при первой активации плагина

Исправлено - если просто товар, то атрибуты не выводятся в окне

Исправлено - стили всплывающего окна

Исправлено - ошибка создания формы при активации окна

Исправлено - поведение кнопки в режиме предзаказа и отсутсвие стоков

Исправлено - слипание кнопок в спецрежиме

Исправлено - отключение кнопко в похожих при спецрежиме если нет запасов

Рефакторинг - методы класса AWOOC_Front_End

Исправлено - правки в js, убрана проверка на объект WC

Исправлено - правки в js

Исправлено - ошибка при использовании маски телефона

Исправлено - сбор данных и изменения в триггере awooc_mail_sent_trigger

Исправлено - фатальная ошибка похожих товаров в режиме каталога

Исправлено - фатальная ошибка при активации, если не активен CF7

Обновлено - рефакторинг кода в js

Обновлено - вынос установки формы при активации в отдельный файл

Обновлено - проверка активации кнопки

Обновлено - поддержка новых версий WC

Добавлено - awooc_popup_open_trigger триггер при открытии окна

Добавлено - awooc_popup_close_trigger триггер при закрытии окна

Добавлено - awooc_mail_sent_trigger триггер при отправке формы

Добавлено - awooc_mail_invalid_trigger триггер при ошибке в момент отправки формы

Обновлено - получение номера заказа вместо id

Обновлено - кнопка появляется в режиме каталога даже если в вариациях нет цен

Добавлено - новая настройка, если включить настройки не удаляются при удалении плагина

Добавлено - метабокс в товарах для отключения функцинала плагина на конкретном товаре

Добавлено - создание формы в CF7 при первой активации плагина

Исправлено - ошибка при обновлении настроек

Добавлено - фильтр awooc_selected_form_id для отлавливания ID формы

Исправлено - небольшие правки по коду

Добавлено - дополнительные настройки для вывода инфоблоков

Добавлено - поддержка Polylang и WPML

Добавлено - изменение заголовка письма перед отправкой с добвление номера заказа

Исправлено - поведение кнопки Купить в Похожих товарах

Добавлено - если включено страничное кеширование, то проверка нонсы не проиходит

Исправлено - исправлено поведение формы если нет элементов в окне

Исправлено - поведение кнопки Купить в специальном режиме в вариативных товарах

Исправлено - поведение кнопки Заказать в специальном режиме на страницах архивов

Исправлено - стили формы и окна на мобильных устройствах

Исправлено - работа кнопки заказать в режиме каталога

Исправлено - стили загружаемой формы

Исправлено - скрытие кнопки в режиме каталога

Изменено - описание настроек режимов

Исправлено - поддержка плагина WPBakery Page Builder

Исправлено - рефакторинг кода

Добавлено - дополнительный режим Нет цен и запасов для появления кнопки Заказать

Добавлено - фильтр awooc_button_label для изменения надписи на кнопке

для изменения надписи на кнопке Добавлено - новая настройка Произвольная надпись для изменения надписи на кнопке в режими Нет цен и запасов

Добавлено - минификация стилей и скриптов

Добавлено - стили колонок в aдминке

Добавлено - новое произвольное поле в настройках (подготовка к экстра)

Добавлено - вспомогательная функция вывода класса в зависимсоти от режима работы

Изменено - стили на фронте

Исправлено - стили колонок в окне

Изменено - подлючение основного скрипта

Изменено - поведение кнопки

Исправлено - поведение поведение поля количество при закрытии окна

Добавлено - фильтр awooc_order_address_arg для добавления данных в заказ

для добавления данных в заказ Добавлено - хук awooc_after_created_order для добавления данных в заказ

для добавления данных в заказ Исправлено - поведение прелоадера

Изменено - запись адреса при создании заказа теперь пишется и в billing, и в shipping

Добавлено - опция отключения показа количества в окне

Добавлено - вывод категорий товара в письме

Исправлено - создание заказов с любой формы на странице

Исправлено - поведение окна на мобильных

Исправлено - поведение окна при отключении все элементов, форма растягивается на всю ширину

Изменено - при отключении всех элементов, все нужные данные отправляются в письмо

Добавлено - локализация, теперь можно переводить на разные языки

Добавлено - проверка на наличие/отсутсвие ID товара при открытие окна

Добавлено - появление кнопки заказать, если в вариативных товарах нет цены

Исправлено - ошибка работы окна на простых товарах

Исправлено - предупреждения и ошибки

Исправлено - форма вставки поля в CF7

Исправлено - ошибка вывода кнопки Купить если нет цены на простых товарах

Исправлено - работа кнопки в Быстром просмотре

Изменено - проведена проверка и рефакторинг кода

Изменено - изменена система проверки на обязательные плагины

Удалено - фильтр awooc_html_add_to_cart

Исправлено - скрытие окна на всехх страницах сайта

Исправлено - очистка данных при выводе окна

Изменено - обновление readme

Исправлено - ошибка определения типа продукта

Изменено - обновление readme

Исправлено - обзод блокировки скрипта при работе плагина Popup Maker

Изменено - обновление readme для добавления в репозиторий WP

Исправлено - скрипт вызова окна

Исправлено - ошибка отправки формы, если на странице есть еще формы

Изменено - внешний вид вывода атрибутов

Добавлено - ограничение загрузки скриптов и стилей плагина только на страницах WooCommerce

Добавлено - работа сплывающего окна в режиме Быстрого просмотра

Исправлено - ошибка REST API при подключении плагина

Изменено - сброс настроек при деактивации плагина на сброс при деинсталяции плагина

Добавлено - проверка на выбор атрибутов в вариативных товарах, аналокично штатной кнопке, если атрибуты не выбраны то кнопка не работает

Исправлено - вывод в заголовке хмтл-сущьностей

Добавлено - поддержка плагина Contact Form 7 – Phone mask field

Добавлено - комментарии в js файле

Добавлено - скрытие +/- для поля количество в режиме каталога и предзаказа

Исправлено - заказы созаются со статусом "Ожидание заказа"

Исправлено - вывод картинки для вариаций, если картинки нет, то выводится родительская

Удалено - настройка отключения отправки писем клиенту при создании заказа

Исправлено получение данных с хтмл тегами. Теперь приходят только чистые данные

Исправлен вывод формы во всплывающем окне, если отключен вывод данных

Изменено включение всплывающего окна. Теперь окно загружается сразу с данными

Добавлена загрузка формы во всплывающем окне через ajax

Переписан код

Исправлена ошибка видимости окна в подвале

Исправлено отправка писем при создании заказа

Добавлена поддержка WPCS

Добавлено отключение отправки писем пользователю при создании заказа

Добавлено передача количества в заказ

Добавлен хук awooc_before_button для добавления чего-нибудь перед кнопкой

для добавления чего-нибудь перед кнопкой Добавлен хук awooc_after_button для добавления чего-нибудь после кнопки

для добавления чего-нибудь после кнопки Добавлен хук awooc_attributes_button для добавления аттрибутов внутри кнопки

для добавления аттрибутов внутри кнопки Добавлен хук awooc_after_mail_send для ловли отправки письма и создания заказа

для ловли отправки письма и создания заказа Удален хук awooc_popup_before_image

Удален хук awooc_popup_after_image

Добавлен фильтр awooc_popup_attr_label для возможности изменения надписи перед атрибутами в окне

для возможности изменения надписи перед атрибутами в окне Добавлена вывод и отправка выбранного количества товаров

Удалены хуки awooc_popup_title_html_tag_open , awooc_popup_title_html_tag_close

, Удалены хуки awooc_popup_image_width , awooc_popup_image_heigh

, Удалены хуки awooc_popup_before_price , awooc_popup_after_price

, Удалены хуки awooc_popup_before_sku , awooc_popup_after_sku

, Удалены хуки awooc_popup_before_attr , awooc_popup_after_attr

, Исправлены ошибки

Переименнованы файлы

Добавлена function_exists для возможности изменения функций

Переписан функционал вывода всплывающего окна

переписано получение данных в модальном окне

Добавлено отправка ссылки на выбранный товар в письме

Добавлен фильтр awooc_html_add_to_cart для возможности изменения хтмл кнопки

для возможности изменения хтмл кнопки Добавлен фильтр awooc_classes_button для возможности добавления классов к кнопке

для возможности добавления классов к кнопке Добавлен фильтр awooc_popup_title_html для возможности изменения стилей заголовка модального окна

для возможности изменения стилей заголовка модального окна Добавлен фильтр awooc_popup_title_html_tag_open для изменения открывающего тега заголовка модального окна

для изменения открывающего тега заголовка модального окна Добавлен фильтр awooc_popup_title_html_tag_close для изменения закрывающего тега заголовка модального окна

для изменения закрывающего тега заголовка модального окна Добавлен фильтр awooc_popup_title_html_classes для добавления классов к заголовку модального окна

для добавления классов к заголовку модального окна Добавлен фильтр `awooc_popup_image_html``` для возможности изменения хтмл изображения в окне

Добавлен фильтр awooc_popup_image_alt для добавления alt к изображению в окне

для добавления alt к изображению в окне Добавлен фильтр awooc_popup_image_classes для добавления классов к изображению в окне

для добавления классов к изображению в окне Добавлен фильтр awooc_popup_image_width для изменения ширины изображения в окне

для изменения ширины изображения в окне Добавлен фильтр awooc_popup_image_heigh для изменения высоты изображения в окне

для изменения высоты изображения в окне Добавлен хук awooc_popup_before_image для добавления чего-нибудь перед изображением в окне

для добавления чего-нибудь перед изображением в окне Добавлен хук awooc_popup_after_image для добавления чего-нибудь после изображением в окне

для добавления чего-нибудь после изображением в окне Добавлен фильтр awooc_popup_price_html для возможности изменения хтмл цены в окне

для возможности изменения хтмл цены в окне Добавлен фильтр awooc_popup_price_label для возможности изменения надписи перед ценой в окне

для возможности изменения надписи перед ценой в окне Добавлен хук `awooc_popup_before_price``` для добавления чего-нибудь перед ценой в окне

Добавлен хук awooc_popup_after_price для добавления чего-нибудь после ценой в окне

для добавления чего-нибудь после ценой в окне Добавлен фильтр awooc_popup_sku_html для возможности изменения хтмл артикула в окне

для возможности изменения хтмл артикула в окне Добавлен фильтр awooc_popup_sku_label для возможности изменения надписи перед артикулом в окне

для возможности изменения надписи перед артикулом в окне Добавлен хук awooc_popup_before_sku для добавления чего-нибудь перед арикулом в окне

для добавления чего-нибудь перед арикулом в окне Добавлен хук awooc_popup_after_sku для добавления чего-нибудь после артикула в окне

для добавления чего-нибудь после артикула в окне Добавлен хук awooc_popup_before_attr для добавления чего-нибудь перед атрибутами в окне

для добавления чего-нибудь перед атрибутами в окне Добавлен хук awooc_popup_after_attr для добавления чего-нибудь после атрибутов в окне

для добавления чего-нибудь после атрибутов в окне Добавлен хук awooc_popup_before_form для добавления чего-нибудь перед формой в окне

для добавления чего-нибудь перед формой в окне Добавлен хук awooc_popup_after_form для добавления чего-нибудь после формой в окне

для добавления чего-нибудь после формой в окне Добавлен хук awooc_popup_before_column

Добавлен хук awooc_popup_column_left

Добавлен хук awooc_popup_column_right

Добавлен хук awooc_popup_after_column

Добавлены стили тени и овефлоу к сплывающему окну

Изменено поведение окна при ошибке ввода полей формы

При закрытии окна удаляется хеш из урла

Добавлен фильтр awooc_enable_add_to_card_style для возможности изменения стилей

для возможности изменения стилей Добавлен фильтр awooc_disable_add_to_card_style для возможности изменения стилей

для возможности изменения стилей Исправлены скрытия кнопки Купить в первом режиме

Обновлен код

Добавлен фильтр awooc_classes_button для добавления классов к кнопке

для добавления классов к кнопке Добавлен фильтр awooc_thumbnail_name для названия миниатюры во всплывающем окне

для названия миниатюры во всплывающем окне Переименованы файлы, для исключения конфликтов

Исправлены стили

Добавлена проверка на версию php

Добавлена ссылка на настройки в списке плагинов

Добавлена ссылка на статью в описании плагина

Изменен второй режим работы, теперь кнопка Купить работает в штатном режиме

Исправлены ошибки стилей

Добавлено определение распродажной цены

Исправлены ошибки стилей

Добавлена отправка цены товара в скрытом поле

Добавлены описания строк в скрытом поле для отправки в письме

Изменено скрытие цены

Исправлены ошибки

Исправлены ошибки

Добавлено появление кнопки Заказать, если нет цены у товара, в режиме управления запасами

Исправлена логика появления кнопки Заказать при управлении запасами

Исправлены ошибки

Исправлена ошибка использования отмененной функции

Добавлена адаптивность окна

Добавлена кнопка закрытия окна

Добавлено отключение кнопки Купить в Похожих и Апселлах

Добавлен функционал создания заказов

Добавлена настройка включения/выключения созданием заказов

Добавлены комментарии к коду

Изменены настройки режимов работы, теперь три режима

Изменены настройки по умолчанию при выводе элементов окна

Исправлено скрытие кнопки Купить

Исправлены ошибки

Исправлены ошибки

Исправлены ошибки

Добавлено удаление опций при деинсталяции

Исправлены ошибки

Добавлена настройка управления режимом каталога

Добавлена настройка управления отображением элементов в попап окне

Добавлена настрока управления надписью на кнопке

Добавлена отправка артикула

Исправлены ошибки

Добавлена кнопка при редактировании формы Contact Form 7

Добавлены настройки для управления формами

Обновлены проверки на наличие плагинов

Исправление ошибок

Обновление настроек

Исправление ошибок

Обновление настроек

Обновление функций

Добавление проверок

Добавление настроек