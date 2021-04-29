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/ art-woocommerce-order-one-click Public

Плагин под WooCommerce. Включает режим каталога. Скрываются кнопки купить, появляется кнопка Заказать. Для правильной работы требуются WooCommerce и Contact Form 7

wpruse.ru/my-plugins/order-one-click/
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1 branch 43 tags
Code

Latest commit

@artikus11
artikus11 UPD 2.4.3 - редми
72d6691 Apr 29, 2021
UPD 2.4.3 - редми
72d6691

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
assets
UPD 2.4.3 - инициализация СF7
Apr 29, 2021
includes
FIX 2.4.2 - ошибка суммы если нет цены
Feb 25, 2021
languages
FIX 2.4.2 - поведение кнопки при разных CF7
Feb 25, 2021
.gitattributes
UPD - git ignore
Aug 25, 2019
.gitignore
UPD - travis
Aug 25, 2019
.phpcs.xml
UPD 2.4.0 - правила для WPCS
Jan 19, 2021
.travis.yml
UPD 2.4.3 - инициализация СF7
Apr 29, 2021
README.md
UPD 2.4.3 - инициализация СF7
Apr 29, 2021
art-woo-order-one-click.php
UPD 2.4.3 - редми
Apr 29, 2021
readme.txt
UPD 2.4.3 - инициализация СF7
Apr 29, 2021
wpml-config.xml
Added - support Polylang & WPML
Jun 10, 2019
Art WooCommerce Order One Click Changelog = 2.4.3 = = 2.4.2 = = 2.4.1 = = 2.4.0 = = 2.3.9.1 = = 2.3.9 = = 2.3.8 = = 2.3.7 = = 2.3.6 = = 2.3.5 = = 2.3.4 = = 2.3.3 = = 2.3.2 = = 2.3.1 = = 2.3.0 = = 2.2.9 = = 2.2.8 = = 2.2.7 = = 2.2.6 = = 2.2.5 = = 2.2.4 = = 2.2.3 = = 2.2.2 = = 2.2.1 = = 2.2.0 = = 2.1.4 = = 2.1.3 = = 2.1.2 = = 2.1.1 = = 2.1.0 = = 2.0.0 = = 1.8.10 = = 1.8.9 = = 1.8.8 = = 1.8.7 = = 1.8.6 = = 1.8.5 = = 1.8.4 = = 1.8.3 = = 1.8.2 = = 1.8.1 = = 1.8.0 = = 1.7.0 = = 1.6.9 = = 1.6.8 = = 1.6.7 = = 1.6.6 = = 1.6.5 = = 1.6.4 = = 1.6.3 = = 1.6.2 = = 1.6.1 = = 1.6.0 = = 1.5.3 = = 1.5.2 = = 1.5.1 = = 1.5.0 = = 1.4.0 = = 1.3.0 = = 1.2.0 = = 1.1.0 = = 1.0.0 =

README.md

Art WooCommerce Order One Click

Плагин под WooCommerce. Включает четыре режима: каталог, заказать, предзаказ и специальный режим работы с отсутвием цен и запасов

Плагин работает только с плагином Contact Form 7

Полное описание

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Changelog

= 2.4.3 =

  • Исправлено - инициализация СF7

= 2.4.2 =

  • Исправлено - получение атрибутов вариативных товаров
  • Исправлено - ошибка суммы, если нет цены
  • Исправлено - поведение кнопки для разных версий CF7

= 2.4.1 =

  • Исправлено - поведение кнопки на отдельных темах

= 2.4.0 =

  • Добавлено - отдельное поле сумма в окне и письме
  • Добавлено - фильтр awooc_popup_sum_label для возможности изменения надписи перед суммой в окне
  • Обновлено - инициализация форм для CF7 5.4
  • Обновлено - версия PHP теперь только с 7.3
  • Обновлено - переделан прелоадер, теперь нет темного фона
  • Исправлено - ошибка вывода индивидуальныз атрибутов
  • Рефакторинг - методы класса AWOOC_Ajax

= 2.3.9.1 =

  • Исправлено - поведение кнопки Купить в специальном режиме

= 2.3.9 =

  • Исправлено - исправление html статуса, если товара нет в наличии
  • Исправлено - стили скытия шататной кнопки Купить

= 2.3.8 =

  • Исправлено - стили скрытия кнопки
  • Исправлено - стили прелоадера
  • Добавлено - уникальный идентификатор кнопки

= 2.3.7 =

  • Добавлено - дополнительная настройка для глобального подклчени скриптов и стилей
  • Обновлено - переподключение скриптов кнопки
  • Обновлено - стили прелоадера кнопки
  • Обновлено - переименование классов прелоада
  • Обновлено - html кнопки изменен c на
  • Исправлено - вывод количества на страницах каталога
  • Исправлено - поведение окна при загрузке

= 2.3.6 =

  • Добавлено - фильтр awooc_data_ajax в обработчике ajax
  • Добавлено - объект для настроек внешнего вида окна
  • Добавлено - фильтр awooc_popup_setting в wp_localize_script для настроек окна
  • Добавлено - сообщение в консоли, если на странице нет объекта wpcf7
  • Добавлено - создание отдельного файла для подключения стилей
  • Добавлено - перенос функционала подключения стилей в отдельный файл
  • Добавлено - новые классы в элементах всплывающего окна
  • Добавлено - фильтр awooc_mode_classes_button для добавления классов в кнопку
  • Обновлено - переименование основного класса
  • Обновлено - выключен фокус в поле формы при открытии окна
  • Обновлено - декодирование заголовков при выводе
  • Обновлено - символ тире в письме
  • Обновлено - замена класса для активации ajax
  • Обновлено - удалено затемнение на кнопке при активации ajax
  • Обновлено - разнесены создание объектов wp_localize_script по типам (ajax, translate, settings)
  • Обновлено - подключение скриптов и стилей только при подключении кнопки
  • Обновлено - инициализция окна c id на класс и скрытие штатными методами jquery
  • Обновлено - форматирование и сжатие скриптов и стилей
  • Обновлено - кнопки для разных режимов
  • Обновлено - вывод классов на кнопке
  • Исправлено - ошибка при первой активации плагина
  • Исправлено - если просто товар, то атрибуты не выводятся в окне
  • Исправлено - стили всплывающего окна
  • Исправлено - ошибка создания формы при активации окна
  • Исправлено - поведение кнопки в режиме предзаказа и отсутсвие стоков
  • Исправлено - слипание кнопок в спецрежиме
  • Исправлено - отключение кнопко в похожих при спецрежиме если нет запасов
  • Рефакторинг - методы класса AWOOC_Front_End

= 2.3.5 =

  • Исправлено - правки в js, убрана проверка на объект WC

= 2.3.4 =

  • Исправлено - правки в js

= 2.3.3 =

  • Исправлено - ошибка при использовании маски телефона

= 2.3.2 =

  • Исправлено - сбор данных и изменения в триггере awooc_mail_sent_trigger

= 2.3.1 =

  • Исправлено - фатальная ошибка похожих товаров в режиме каталога
  • Исправлено - фатальная ошибка при активации, если не активен CF7
  • Обновлено - рефакторинг кода в js
  • Обновлено - вынос установки формы при активации в отдельный файл
  • Обновлено - проверка активации кнопки
  • Обновлено - поддержка новых версий WC
  • Добавлено - awooc_popup_open_trigger триггер при открытии окна
  • Добавлено - awooc_popup_close_trigger триггер при закрытии окна
  • Добавлено - awooc_mail_sent_trigger триггер при отправке формы
  • Добавлено - awooc_mail_invalid_trigger триггер при ошибке в момент отправки формы

= 2.3.0 =

  • Обновлено - получение номера заказа вместо id
  • Обновлено - кнопка появляется в режиме каталога даже если в вариациях нет цен
  • Добавлено - новая настройка, если включить настройки не удаляются при удалении плагина
  • Добавлено - метабокс в товарах для отключения функцинала плагина на конкретном товаре
  • Добавлено - создание формы в CF7 при первой активации плагина

= 2.2.9 =

  • Исправлено - ошибка при обновлении настроек

= 2.2.8 =

  • Добавлено - фильтр awooc_selected_form_id для отлавливания ID формы

= 2.2.7 =

  • Исправлено - небольшие правки по коду

= 2.2.6 =

  • Добавлено - дополнительные настройки для вывода инфоблоков
  • Добавлено - поддержка Polylang и WPML
  • Добавлено - изменение заголовка письма перед отправкой с добвление номера заказа

= 2.2.5 =

  • Исправлено - поведение кнопки Купить в Похожих товарах
  • Добавлено - если включено страничное кеширование, то проверка нонсы не проиходит

= 2.2.4 =

  • Исправлено - исправлено поведение формы если нет элементов в окне

= 2.2.3 =

  • Исправлено - поведение кнопки Купить в специальном режиме в вариативных товарах
  • Исправлено - поведение кнопки Заказать в специальном режиме на страницах архивов
  • Исправлено - стили формы и окна на мобильных устройствах

= 2.2.2 =

  • Исправлено - работа кнопки заказать в режиме каталога
  • Исправлено - стили загружаемой формы

= 2.2.1 =

  • Исправлено - скрытие кнопки в режиме каталога
  • Изменено - описание настроек режимов

= 2.2.0 =

  • Исправлено - поддержка плагина WPBakery Page Builder
  • Исправлено - рефакторинг кода
  • Добавлено - дополнительный режим Нет цен и запасов для появления кнопки Заказать
  • Добавлено - фильтр awooc_button_label для изменения надписи на кнопке
  • Добавлено - новая настройка Произвольная надпись для изменения надписи на кнопке в режими Нет цен и запасов
  • Добавлено - минификация стилей и скриптов

= 2.1.4 =

  • Добавлено - стили колонок в aдминке
  • Добавлено - новое произвольное поле в настройках (подготовка к экстра)
  • Добавлено - вспомогательная функция вывода класса в зависимсоти от режима работы
  • Изменено - стили на фронте

= 2.1.3 =

  • Исправлено - стили колонок в окне
  • Изменено - подлючение основного скрипта
  • Изменено - поведение кнопки

= 2.1.2 =

  • Исправлено - поведение поведение поля количество при закрытии окна

= 2.1.1 =

  • Добавлено - фильтр awooc_order_address_arg для добавления данных в заказ
  • Добавлено - хук awooc_after_created_order для добавления данных в заказ
  • Исправлено - поведение прелоадера
  • Изменено - запись адреса при создании заказа теперь пишется и в billing, и в shipping

= 2.1.0 =

  • Добавлено - опция отключения показа количества в окне
  • Добавлено - вывод категорий товара в письме
  • Исправлено - создание заказов с любой формы на странице
  • Исправлено - поведение окна на мобильных
  • Исправлено - поведение окна при отключении все элементов, форма растягивается на всю ширину
  • Изменено - при отключении всех элементов, все нужные данные отправляются в письмо

= 2.0.0 =

  • Добавлено - локализация, теперь можно переводить на разные языки
  • Добавлено - проверка на наличие/отсутсвие ID товара при открытие окна
  • Добавлено - появление кнопки заказать, если в вариативных товарах нет цены
  • Исправлено - ошибка работы окна на простых товарах
  • Исправлено - предупреждения и ошибки
  • Исправлено - форма вставки поля в CF7
  • Исправлено - ошибка вывода кнопки Купить если нет цены на простых товарах
  • Исправлено - работа кнопки в Быстром просмотре
  • Изменено - проведена проверка и рефакторинг кода
  • Изменено - изменена система проверки на обязательные плагины
  • Удалено - фильтр awooc_html_add_to_cart

= 1.8.10 =

  • Исправлено - скрытие окна на всехх страницах сайта
  • Исправлено - очистка данных при выводе окна
  • Изменено - обновление readme

= 1.8.9 =

  • Исправлено - ошибка определения типа продукта
  • Изменено - обновление readme

= 1.8.8 =

  • Исправлено - обзод блокировки скрипта при работе плагина Popup Maker
  • Изменено - обновление readme для добавления в репозиторий WP

= 1.8.7 =

  • Исправлено - скрипт вызова окна

= 1.8.6 =

  • Исправлено - ошибка отправки формы, если на странице есть еще формы
  • Изменено - внешний вид вывода атрибутов
  • Добавлено - ограничение загрузки скриптов и стилей плагина только на страницах WooCommerce
  • Добавлено - работа сплывающего окна в режиме Быстрого просмотра

= 1.8.5 =

  • Исправлено - ошибка REST API при подключении плагина
  • Изменено - сброс настроек при деактивации плагина на сброс при деинсталяции плагина
  • Добавлено - проверка на выбор атрибутов в вариативных товарах, аналокично штатной кнопке, если атрибуты не выбраны то кнопка не работает

= 1.8.4 =

  • Исправлено - вывод в заголовке хмтл-сущьностей
  • Добавлено - поддержка плагина Contact Form 7 – Phone mask field
  • Добавлено - комментарии в js файле

= 1.8.3 =

  • Добавлено - скрытие +/- для поля количество в режиме каталога и предзаказа

= 1.8.2 =

  • Исправлено - заказы созаются со статусом "Ожидание заказа"
  • Исправлено - вывод картинки для вариаций, если картинки нет, то выводится родительская
  • Удалено - настройка отключения отправки писем клиенту при создании заказа

= 1.8.1 =

  • Исправлено получение данных с хтмл тегами. Теперь приходят только чистые данные
  • Исправлен вывод формы во всплывающем окне, если отключен вывод данных
  • Изменено включение всплывающего окна. Теперь окно загружается сразу с данными
  • Добавлена загрузка формы во всплывающем окне через ajax

= 1.8.0 =

  • Переписан код
  • Исправлена ошибка видимости окна в подвале
  • Исправлено отправка писем при создании заказа
  • Добавлена поддержка WPCS
  • Добавлено отключение отправки писем пользователю при создании заказа
  • Добавлено передача количества в заказ
  • Добавлен хук awooc_before_button для добавления чего-нибудь перед кнопкой
  • Добавлен хук awooc_after_button для добавления чего-нибудь после кнопки
  • Добавлен хук awooc_attributes_button для добавления аттрибутов внутри кнопки
  • Добавлен хук awooc_after_mail_send для ловли отправки письма и создания заказа
  • Удален хук awooc_popup_before_image
  • Удален хук awooc_popup_after_image

= 1.7.0 =

  • Добавлен фильтр awooc_popup_attr_label для возможности изменения надписи перед атрибутами в окне
  • Добавлена вывод и отправка выбранного количества товаров
  • Удалены хуки awooc_popup_title_html_tag_open, awooc_popup_title_html_tag_close
  • Удалены хуки awooc_popup_image_width, awooc_popup_image_heigh
  • Удалены хуки awooc_popup_before_price, awooc_popup_after_price
  • Удалены хуки awooc_popup_before_sku, awooc_popup_after_sku
  • Удалены хуки awooc_popup_before_attr, awooc_popup_after_attr
  • Исправлены ошибки

= 1.6.9 =

  • Переименнованы файлы
  • Добавлена function_exists для возможности изменения функций
  • Переписан функционал вывода всплывающего окна
  • переписано получение данных в модальном окне
  • Добавлено отправка ссылки на выбранный товар в письме
  • Добавлен фильтр awooc_html_add_to_cart для возможности изменения хтмл кнопки
  • Добавлен фильтр awooc_classes_button для возможности добавления классов к кнопке
  • Добавлен фильтр awooc_popup_title_html для возможности изменения стилей заголовка модального окна
  • Добавлен фильтр awooc_popup_title_html_tag_open для изменения открывающего тега заголовка модального окна
  • Добавлен фильтр awooc_popup_title_html_tag_close для изменения закрывающего тега заголовка модального окна
  • Добавлен фильтр awooc_popup_title_html_classes для добавления классов к заголовку модального окна
  • Добавлен фильтр `awooc_popup_image_html``` для возможности изменения хтмл изображения в окне
  • Добавлен фильтр awooc_popup_image_alt для добавления alt к изображению в окне
  • Добавлен фильтр awooc_popup_image_classes для добавления классов к изображению в окне
  • Добавлен фильтр awooc_popup_image_width для изменения ширины изображения в окне
  • Добавлен фильтр awooc_popup_image_heigh для изменения высоты изображения в окне
  • Добавлен хук awooc_popup_before_image для добавления чего-нибудь перед изображением в окне
  • Добавлен хук awooc_popup_after_image для добавления чего-нибудь после изображением в окне
  • Добавлен фильтр awooc_popup_price_html для возможности изменения хтмл цены в окне
  • Добавлен фильтр awooc_popup_price_label для возможности изменения надписи перед ценой в окне
  • Добавлен хук `awooc_popup_before_price``` для добавления чего-нибудь перед ценой в окне
  • Добавлен хук awooc_popup_after_price для добавления чего-нибудь после ценой в окне
  • Добавлен фильтр awooc_popup_sku_html для возможности изменения хтмл артикула в окне
  • Добавлен фильтр awooc_popup_sku_label для возможности изменения надписи перед артикулом в окне
  • Добавлен хук awooc_popup_before_sku для добавления чего-нибудь перед арикулом в окне
  • Добавлен хук awooc_popup_after_sku для добавления чего-нибудь после артикула в окне
  • Добавлен хук awooc_popup_before_attr для добавления чего-нибудь перед атрибутами в окне
  • Добавлен хук awooc_popup_after_attr для добавления чего-нибудь после атрибутов в окне
  • Добавлен хук awooc_popup_before_form для добавления чего-нибудь перед формой в окне
  • Добавлен хук awooc_popup_after_form для добавления чего-нибудь после формой в окне
  • Добавлен хук awooc_popup_before_column
  • Добавлен хук awooc_popup_column_left
  • Добавлен хук awooc_popup_column_right
  • Добавлен хук awooc_popup_after_column
  • Добавлены стили тени и овефлоу к сплывающему окну
  • Изменено поведение окна при ошибке ввода полей формы
  • При закрытии окна удаляется хеш из урла

= 1.6.8 =

  • Добавлен фильтр awooc_enable_add_to_card_style для возможности изменения стилей
  • Добавлен фильтр awooc_disable_add_to_card_style для возможности изменения стилей
  • Исправлены скрытия кнопки Купить в первом режиме
  • Обновлен код

= 1.6.7 =

  • Добавлен фильтр awooc_classes_button для добавления классов к кнопке
  • Добавлен фильтр awooc_thumbnail_name для названия миниатюры во всплывающем окне
  • Переименованы файлы, для исключения конфликтов
  • Исправлены стили

= 1.6.6 =

  • Добавлена проверка на версию php
  • Добавлена ссылка на настройки в списке плагинов
  • Добавлена ссылка на статью в описании плагина
  • Изменен второй режим работы, теперь кнопка Купить работает в штатном режиме
  • Исправлены ошибки стилей

= 1.6.5 =

  • Добавлено определение распродажной цены
  • Исправлены ошибки стилей

= 1.6.4 =

  • Добавлена отправка цены товара в скрытом поле
  • Добавлены описания строк в скрытом поле для отправки в письме
  • Изменено скрытие цены
  • Исправлены ошибки

= 1.6.3 =

  • Исправлены ошибки

= 1.6.2 =

  • Добавлено появление кнопки Заказать, если нет цены у товара, в режиме управления запасами
  • Исправлена логика появления кнопки Заказать при управлении запасами
  • Исправлены ошибки

= 1.6.1 =

  • Исправлена ошибка использования отмененной функции

= 1.6.0 =

  • Добавлена адаптивность окна
  • Добавлена кнопка закрытия окна
  • Добавлено отключение кнопки Купить в Похожих и Апселлах
  • Добавлен функционал создания заказов
  • Добавлена настройка включения/выключения созданием заказов
  • Добавлены комментарии к коду
  • Изменены настройки режимов работы, теперь три режима
  • Изменены настройки по умолчанию при выводе элементов окна
  • Исправлено скрытие кнопки Купить
  • Исправлены ошибки

= 1.5.3 =

  • Исправлены ошибки

= 1.5.2 =

  • Исправлены ошибки
  • Добавлено удаление опций при деинсталяции

= 1.5.1 =

  • Исправлены ошибки

= 1.5.0 =

  • Добавлена настройка управления режимом каталога
  • Добавлена настройка управления отображением элементов в попап окне
  • Добавлена настрока управления надписью на кнопке
  • Добавлена отправка артикула
  • Исправлены ошибки

= 1.4.0 =

  • Добавлена кнопка при редактировании формы Contact Form 7
  • Добавлены настройки для управления формами
  • Обновлены проверки на наличие плагинов
  • Исправление ошибок

= 1.3.0 =

  • Обновление настроек
  • Исправление ошибок

= 1.2.0 =

  • Обновление настроек

= 1.1.0 =

  • Обновление функций
  • Добавление проверок
  • Добавление настроек

= 1.0.0 =

  • Релиз

About

Плагин под WooCommerce. Включает режим каталога. Скрываются кнопки купить, появляется кнопка Заказать. Для правильной работы требуются WooCommerce и Contact Form 7

wpruse.ru/my-plugins/order-one-click/

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