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Chrome一键翻墙包

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bannedbook edited this page Oct 15, 2022 · 587 revisions
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ChromeGo，Chrome一键翻墙包

一个集成9个不同的翻墙通道，包括clash、clashB、v2ray、v2rayb、v2go、SSR、SS、Lantern、psiphon，所有工具全部内置免费服务器，长期更新。由于国内网络环境复杂、地区不同，网络运营商不同，封锁情况都不同，所以使用效果会有差别，有的地区几乎所有的软件都能使用，有的只能用几款，因此具体哪款软件适合你的网络环境，需要你自己来尝试。支持我们请点右上角star按赞、Fork转发。

注意：软件都是采用加密方式的，但为了更稳定、更安全的翻墙，建议卸载国产杀毒软件，至少翻墙时不要用它们！因为很多国产杀毒软件，比如360安全卫生、360杀毒软件、腾讯管家、金山卫士等不仅仅会起干扰作用，造成软件无法正常使用或速度变慢，它们与金盾工程有千丝万缕的关系! 可以使用windows自带的defender杀毒软件

注意：第一次使用SS/SSR/v2ray时，或许需要安装 NET Framework 4.8 或更高版本 ，不然无法正常运行，微软官网下载。

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推荐：
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更新日志

  • 2022年10月16日更新公告：更新ip，若干程序更新。 win10系统的防火墙可能会起网络阻碍作用，如果多款工具更新ip后无法正常使用，可以把防火墙和杀毒软件关闭再试试看。 使用方法：下载后解压，按文件夹里面的《使用说明（必看）》操作。第一次使用或不好用的时候记得按照使用说明更新一下ip。

重要通告：

  • 所有软件的解压密码一律为：jww,压缩包文件的格式是7z，如果解压出错，用7z解压软件来解压（7z解压软件下载地址），解压目标路径中不要包含中文或空格
  • 内存低于2G的电脑建议用火狐版（这里）

下载解压后请务必阅读其中的使用说明文档。本软件需要调用Chrome浏览器翻墙，如果还没安装chrome，需自行下载安装Chrome浏览器，已安装Chrome浏览器，但仍然提示找不到Chrome.exe的解决办法

ChromeGo下载地址

如果下载速度慢，可以用 FDM下载工具来下载，这个FDM下载工具如果官方网站下载慢，也可以百度搜索下载安装。然后用这个FDM来下载这里的软件。如果chrome提示此文件存在危险，请选择保留危险文件，是误报。

  1. ChromeGo下载点
  2. ChromeGo下载点
  3. ChromeGo下载点
  4. ChromeGo下载点

下载解压后请务必阅读其中的使用说明文档。本软件需要调用Chrome浏览器翻墙，如果还没安装chrome，需自行下载安装Chrome浏览器，已安装Chrome浏览器，但仍然提示找不到Chrome.exe的解决办法

(如果已安装Chrome，但是仍然出现 “Windows找不到文件chrome.exe”，请看这里#178)。

本页面短网址：https://bit.ly/ChromeGo https://git.io/fanqiang https://x.co/chromefq

自动回复最新翻墙信息网址：freeman105@gmail.com，邮箱不解答问题,如需反馈交流，请点我或加入翻墙电报群: https://t.me/fqchat