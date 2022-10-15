Chrome一键翻墙包

一个集成9个不同的翻墙通道，包括clash、clashB、v2ray、v2rayb、v2go、SSR、SS、Lantern、psiphon，所有工具全部内置免费服务器，长期更新。由于国内网络环境复杂、地区不同，网络运营商不同，封锁情况都不同，所以使用效果会有差别，有的地区几乎所有的软件都能使用，有的只能用几款，因此具体哪款软件适合你的网络环境，需要你自己来尝试。支持我们请点右上角star按赞、Fork转发。

注意：软件都是采用加密方式的，但为了更稳定、更安全的翻墙，建议卸载国产杀毒软件，至少翻墙时不要用它们！因为很多国产杀毒软件，比如360安全卫生、360杀毒软件、腾讯管家、金山卫士等不仅仅会起干扰作用，造成软件无法正常使用或速度变慢，它们与金盾工程有千丝万缕的关系! 可以使用windows自带的defender杀毒软件。

注意：第一次使用SS/SSR/v2ray时，或许需要安装 NET Framework 4.8 或更高版本 ，不然无法正常运行，微软官网下载。

Chrome一键翻墙包下载、火狐一键翻墙包、安卓手机翻墙、自建V2ray服务器简明教程、自建Shadowsocks服务器简明教程

推荐：



更新日志

2022年10月16日更新公告：更新ip，若干程序更新。 win10系统的防火墙可能会起网络阻碍作用，如果多款工具更新ip后无法正常使用，可以把防火墙和杀毒软件关闭再试试看。 使用方法：下载后解压，按文件夹里面的《使用说明（必看）》操作。第一次使用或不好用的时候记得按照使用说明更新一下ip。

所有软件的解压密码一律为：jww,压缩包文件的格式是7z，如果解压出错，用7z解压软件来解压（7z解压软件下载地址）， 解压目标路径中不要包含中文或空格

内存低于2G的电脑建议用火狐版（这里）。

ChromeGo下载地址