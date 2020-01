django-guardian is an implementation of per object permissions [1] on top of Django's authorization backend

Documentation

Online documentation is available at https://django-guardian.readthedocs.io/.

Requirements

Python 3.5+

A supported version of Django (currently 2.1+)

Travis CI tests on Django version 2.1, 2.2, 3.0, and master.

Installation

To install django-guardian simply run:

pip install django-guardian

Configuration

We need to hook django-guardian into our project.

Put guardian into your INSTALLED_APPS at settings module:

INSTALLED_APPS = ( ... ' guardian ' , )

Add extra authorization backend to your settings.py :

AUTHENTICATION_BACKENDS = ( ' django.contrib.auth.backends.ModelBackend ' , # default ' guardian.backends.ObjectPermissionBackend ' , )

Create guardian database tables by running: python manage.py migrate

Usage

After installation and project hooks we can finally use object permissions with Django.

Lets start really quickly:

>> > from django.contrib.auth.models import User, Group >> > jack = User.objects.create_user( ' jack ' , ' jack@example.com ' , ' topsecretagentjack ' ) >> > admins = Group.objects.create( name = ' admins ' ) >> > jack.has_perm( ' change_group ' , admins) False >> > from guardian.models import UserObjectPermission >> > UserObjectPermission.objects.assign_perm( ' change_group ' , jack, obj = admins) < UserObjectPermission: admins | jack | change_group > >> > jack.has_perm( ' change_group ' , admins) True

Of course our agent jack here would not be able to change_group globally:

>> > jack.has_perm( ' change_group ' ) False

Admin integration

Replace admin.ModelAdmin with GuardedModelAdmin for those models which should have object permissions support within admin panel.

For example:

from django.contrib import admin from myapp.models import Author from guardian.admin import GuardedModelAdmin # Old way: # class AuthorAdmin(admin.ModelAdmin): # pass # With object permissions support class AuthorAdmin ( GuardedModelAdmin ): pass admin.site.register(Author, AuthorAdmin)