Copier

I am a copier, I copy everything from one to another

Features

Copy from field to field with same name

Copy from method to field with same name

Copy from field to method with same name

Copy from slice to slice

Copy from struct to slice

Copy from map to map

Enforce copying a field with a tag

Ignore a field with a tag

Deep Copy

Usage

package main import ( "fmt" "github.com/jinzhu/copier" ) type User struct { Name string Role string Age int32 EmployeCode int64 `copier:"EmployeNum"` // specify field name // Explicitly ignored in the destination struct. Salary int } func ( user * User ) DoubleAge () int32 { return 2 * user . Age } // Tags in the destination Struct provide instructions to copier.Copy to ignore // or enforce copying and to panic or return an error if a field was not copied. type Employee struct { // Tell copier.Copy to panic if this field is not copied. Name string `copier:"must"` // Tell copier.Copy to return an error if this field is not copied. Age int32 `copier:"must,nopanic"` // Tell copier.Copy to explicitly ignore copying this field. Salary int `copier:"-"` DoubleAge int32 EmployeId int64 `copier:"EmployeNum"` // specify field name SuperRole string } func ( employee * Employee ) Role ( role string ) { employee . SuperRole = "Super " + role } func main () { var ( user = User { Name : "Jinzhu" , Age : 18 , Role : "Admin" , Salary : 200000 } users = [] User {{ Name : "Jinzhu" , Age : 18 , Role : "Admin" , Salary : 100000 }, { Name : "jinzhu 2" , Age : 30 , Role : "Dev" , Salary : 60000 }} employee = Employee { Salary : 150000 } employees = [] Employee {} ) copier . Copy ( & employee , & user ) fmt . Printf ( "%#v

" , employee ) // Employee{ // Name: "Jinzhu", // Copy from field // Age: 18, // Copy from field // Salary:150000, // Copying explicitly ignored // DoubleAge: 36, // Copy from method // EmployeeId: 0, // Ignored // SuperRole: "Super Admin", // Copy to method // } // Copy struct to slice copier . Copy ( & employees , & user ) fmt . Printf ( "%#v

" , employees ) // []Employee{ // {Name: "Jinzhu", Age: 18, Salary:0, DoubleAge: 36, EmployeId: 0, SuperRole: "Super Admin"} // } // Copy slice to slice employees = [] Employee {} copier . Copy ( & employees , & users ) fmt . Printf ( "%#v

" , employees ) // []Employee{ // {Name: "Jinzhu", Age: 18, Salary:0, DoubleAge: 36, EmployeId: 0, SuperRole: "Super Admin"}, // {Name: "jinzhu 2", Age: 30, Salary:0, DoubleAge: 60, EmployeId: 0, SuperRole: "Super Dev"}, // } // Copy map to map map1 := map [ int ] int { 3 : 6 , 4 : 8 } map2 := map [ int32 ] int8 {} copier . Copy ( & map2 , map1 ) fmt . Printf ( "%#v

" , map2 ) // map[int32]int8{3:6, 4:8} }

Copy with Option

copier . CopyWithOption ( & to , & from , copier. Option { IgnoreEmpty : true , DeepCopy : true })

Contributing

You can help to make the project better, check out http://gorm.io/contribute.html for things you can do.

Author

jinzhu

License

Released under the MIT License.