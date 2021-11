Letsencrypt Expiration

Due to letsencrypt DST Root CA X3 Expiration on September 2021, this script allow you to update DST_Root_CA_X3 and ISRG_Root_X1 on your Debian 8 and 9 (Jessie and Stretch) not necessary for Debian 10 Buster

Debian 8 Jessie and debian 9 Stretch, just run :

wget -O - https://raw.githubusercontent.com/xenetis/letsencrypt-expiration/main/letsencrypt-expiration.sh | bash

Debian 10 Buster and debian 11 bullseye :