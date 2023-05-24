Закадровый перевод видео

Закадровый перевод видео не только в YandexBrowser. Очень признателен, Yandex.Translate & sodapng & mynovelhost. Спасиб <3

Установка расширения:

Полезные ссылки:

Версия для VM, FM, GM, AdGuard, UserScripts и некоторых браузеров: Ссылка Версия для терминала: Ссылка Подробнее о создание воркера для VM, FM, GM, AdGuard, UserScripts: Ссылка

Список поддерживаемых сайтов:

Список функционала:

Перевод с одного из доступных языков на русский. Язык определяется автоматически, если языка нету в списке или не удалось его определить, то используется перевод с английского. Перевод с русского на английский язык Автоматический перевод видео при открытие Слайдер для изменения громкости видео Автоматически выставлять громкость видео (как в Яндекс браузере) [YouTube Only] Синхронизация громкости перевода с громкостью видео [YouTube Only] Ограничить перевод русскоязычных видео

Как собрать расширение?

Установите NodeJS 16+ Установите зависимости:

npm i

Сборка расширения: 3.0. Все версии сразу: npm run build 3.1. Только обычная версии: npm run build:default 3.2. Только Cloudflare версии: npm run build:cloudflare

Рекомендую разрешить автовоспроизведение "аудио и видео", чтобы избежать ошибок при работе расширения Расширение не может переводить видео длиной более 4 часов (ограничение API переводчика) Если не работает кнопка перевода, то попробуйте следующее: Зайти в инструменты разработчика (F12 или Ctrl+Shift+I) Перейти в Application (Приложение) P.S. В некоторых браузерах этого пункта нету. В них необходимо сразу перейти в Storage (Хранилище). Выбрать Storage (Хранилище) Выбрать IndexedDB Нажать ЛКМ по строке с надписью VOT (в Firefox нужно нажать ПКМ) Нажать на Delete Database (Удалить базу данных) Перезагрузить страницу

Расширение протестировано в следующих браузерах:

Статус Браузер Версия браузера Платформа Расширение ⠀ ✅ Firefox Developer Edition v106.0b4, 64 bit Windows Tampermonkey ⠀ ✅ Firefox v105.0.1 Linux Tampermonkey ⠀ ✅ LibreWolf v100.0.2-1 Windows Tampermonkey ⠀ ✅ Brave v106.0.5249.91 Windows Tampermonkey ⠀ ✅ MS Edge v106.0.1370.34 Windows, Linux Tampermonkey ⠀ ✅ Cent Browser v4.3.9.248, 32 bit Windows Tampermonkey ⠀ ✅ Cent Browser Beta v5.0.1002.182, 64 bit Windows Tampermonkey ⠀ ✅ Google Chrome v106.0.5249.91 Windows, MacOS, Linux Tampermonkey, Violetmonkey ⠀ ✅ Opera GX LVL4 (core: 91.0.4516.36) Windows Tampermonkey ⠀ ✅ Opera v92.0.4561.43 Windows Tampermonkey ⠀ ✅ Vivaldi 5.7.2921.63 Windows, Linux Tampermonkey ⠀ ❔ Safari v15.6.1 MacOS Userscripts

Протестировано в следующих расширениях для юзерскриптов:

Статус Браузер Расширение ⠀ ✅ Любой Tampermonkey ⠀Загрузить Safari Userscripts ⠀Загрузить Любой Violetmonkey ⠀Загрузить Любой AdGuard Usercripts ⠀Загрузить Firefox Firemonkey ⠀Загрузить Любой Greasemonkey

*: Запрещена на территории РФ