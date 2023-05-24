Закадровый перевод видео
Закадровый перевод видео не только в YandexBrowser. Очень признателен, Yandex.Translate & sodapng & mynovelhost. Спасиб <3
Установка расширения:
- Установите расширение Tampermonkey (Альтернатива для Safari: UserScripts)
- «Установите Скрипт»
Полезные ссылки:
- Версия для VM, FM, GM, AdGuard, UserScripts и некоторых браузеров: Ссылка
- Версия для терминала: Ссылка
- Подробнее о создание воркера для VM, FM, GM, AdGuard, UserScripts: Ссылка
Список поддерживаемых сайтов:
- YouTube (Полная поддержка www.youtube.com/watch, www.youtube.com/embed, m.youtube.com. Включая YouTube NoCookie)
- Invidious (vern.cc), Invidious (yewtu.be) и некоторые другие (Альтернативный фронтенд для YouTube, без привязки к Google Services. Для работы в хромоподобных браузерах необходимо дополнительное расширение)
- Piped (piped.video) и некоторые другие (Альтернативный фронтенд для YouTube, без привязки к Google Services. Для работы в хромоподобных браузерах необходимо дополнительное расширение)
- Twitch (Поддерживается www.twitch.tv/videos, m.twitch.tv/videos, player.twitch.tv)
- XVideos (Для работы в хромоподобных браузерах необходимо дополнительное расширение)
- PornHub
- VK (Поддерживаются vk.com|ru/video, vk.com|ru/video-xxxxxxxxx_xxxxxxxxx и vk.com|ru/im?z=video-xxxxxxxxx_xxxxxxxxx (+ другие страницы, на которых видео открывается через z параметр ссылки). Рекомендую использовать только совместно с автопереводом, ибо без него кнопка перевода требует 2-ого нажатия, и звук перевода пропадает при переходе на другое видео. Не знаю как это исправить :с)
- Vimeo
- 9GAG (Работает только в открытых видео. В ленте не работает.)
- Twitter (Работает только в открытых видео. В ленте не работает.)
- Facebook* (
❌Не работает)
- Rutube (Полная поддержка rutube.ru/video/ и rutube.ru/play/embed/)
- Bilibili (Поддерживаются bilibili.com/video/ и bilibili.com/blackboard/webplayer/embed-old.html)
- Видео Mail.ru (Работает только в открытых видео. В ленте не работает.)
Список функционала:
- Перевод с одного из доступных языков на русский. Язык определяется автоматически, если языка нету в списке или не удалось его определить, то используется перевод с английского.
- Перевод с русского на английский язык
- Автоматический перевод видео при открытие
- Слайдер для изменения громкости видео
- Автоматически выставлять громкость видео (как в Яндекс браузере)
- [YouTube Only] Синхронизация громкости перевода с громкостью видео
- [YouTube Only] Ограничить перевод русскоязычных видео
Как собрать расширение?
- Установите NodeJS 16+
- Установите зависимости:
npm i
-
Сборка расширения:
3.0. Все версии сразу:
npm run build
3.1. Только обычная версии:
npm run build:default
3.2. Только Cloudflare версии:
npm run build:cloudflare
Примечание:
- Рекомендую разрешить автовоспроизведение "аудио и видео", чтобы избежать ошибок при работе расширения
- Расширение не может переводить видео длиной более 4 часов (ограничение API переводчика)
- Если не работает кнопка перевода, то попробуйте следующее:
- Зайти в инструменты разработчика (F12 или Ctrl+Shift+I)
- Перейти в Application (Приложение) P.S. В некоторых браузерах этого пункта нету. В них необходимо сразу перейти в Storage (Хранилище).
- Выбрать Storage (Хранилище)
- Выбрать IndexedDB
- Нажать ЛКМ по строке с надписью VOT (в Firefox нужно нажать ПКМ)
- Нажать на Delete Database (Удалить базу данных)
- Перезагрузить страницу
Расширение протестировано в следующих браузерах:
|Статус
|Браузер
|Версия браузера
|Платформа
|Расширение
|⠀
|Firefox Developer Edition
|v106.0b4, 64 bit
|Windows
|Tampermonkey
|⠀
|Firefox
|v105.0.1
|Linux
|Tampermonkey
|⠀
|LibreWolf
|v100.0.2-1
|Windows
|Tampermonkey
|⠀
|Brave
|v106.0.5249.91
|Windows
|Tampermonkey
|⠀
|MS Edge
|v106.0.1370.34
|Windows, Linux
|Tampermonkey
|⠀
|Cent Browser
|v4.3.9.248, 32 bit
|Windows
|Tampermonkey
|⠀
|Cent Browser Beta
|v5.0.1002.182, 64 bit
|Windows
|Tampermonkey
|⠀
|Google Chrome
|v106.0.5249.91
|Windows, MacOS, Linux
|Tampermonkey, Violetmonkey
|⠀
|Opera GX
|LVL4 (core: 91.0.4516.36)
|Windows
|Tampermonkey
|⠀
|Opera
|v92.0.4561.43
|Windows
|Tampermonkey
|⠀
|Vivaldi
|5.7.2921.63
|Windows, Linux
|Tampermonkey
|⠀
|Safari
|v15.6.1
|MacOS
|Userscripts
Протестировано в следующих расширениях для юзерскриптов:
|Статус
|Браузер
|Расширение
|⠀
|Любой
|Tampermonkey
|⠀Загрузить
|Safari
|Userscripts
|⠀Загрузить
|Любой
|Violetmonkey
|⠀Загрузить
|Любой
|AdGuard Usercripts
|⠀Загрузить
|Firefox
|Firemonkey
|⠀Загрузить
|Любой
|Greasemonkey
*: Запрещена на территории РФ