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ilyhalight/voice-over-translation

master
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4 branches 29 tags
Code
This branch is 437 commits ahead, 1 commit behind sodapng:master.

Latest commit

@ilyhalight
ilyhalight builded
73a1e8d May 24, 2023
builded
73a1e8d

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
.github/workflows
changes for ignore vot-cli folder
May 23, 2023 02:05
dist
builded
May 24, 2023 21:40
img
updated preview
April 30, 2023 04:36
src
Merge branch 'master' of https://github.com/ilyhalight/voice-over-tra…
May 24, 2023 21:38
vot-cli
1.0.4 changelog
May 23, 2023 03:21
web-server
Merge pull request #4 from SashaXser/dependabot/npm_and_yarn/web-serv…
April 30, 2023 22:25
.gitignore
added vot-cli-py ignore
May 15, 2023 22:24
LICENSE
Обновлен год лицензии до 2022
April 16, 2022 01:08
README.md
added notification about CSP extension for xvideos (chromium only)
May 23, 2023 19:23
changelog.md
1.2.3 removed jquery
May 24, 2023 21:39
package-lock.json
Bump webpack-cli from 5.0.1 to 5.0.2
April 30, 2023 18:28
package.json
Update package.json
April 30, 2023 22:28
webpack.config.js
dev server port changed 11944 -> 11945
May 23, 2023 00:51
Закадровый перевод видео Установка расширения: Полезные ссылки: Список поддерживаемых сайтов: Список функционала: Как собрать расширение? Примечание: Расширение протестировано в следующих браузерах: Протестировано в следующих расширениях для юзерскриптов:

README.md

Закадровый перевод видео

Закадровый перевод видео не только в YandexBrowser. Очень признателен, Yandex.Translate & sodapng & mynovelhost. Спасиб <3

Установка расширения:

  1. Установите расширение Tampermonkey (Альтернатива для Safari: UserScripts)
  2. «Установите Скрипт»

Полезные ссылки:

  1. Версия для VM, FM, GM, AdGuard, UserScripts и некоторых браузеров: Ссылка
  2. Версия для терминала: Ссылка
  3. Подробнее о создание воркера для VM, FM, GM, AdGuard, UserScripts: Ссылка

Список поддерживаемых сайтов:

  • YouTube (Полная поддержка www.youtube.com/watch, www.youtube.com/embed, m.youtube.com. Включая YouTube NoCookie)
  • Invidious (vern.cc), Invidious (yewtu.be) и некоторые другие (Альтернативный фронтенд для YouTube, без привязки к Google Services. Для работы в хромоподобных браузерах необходимо дополнительное расширение)
  • Piped (piped.video) и некоторые другие (Альтернативный фронтенд для YouTube, без привязки к Google Services. Для работы в хромоподобных браузерах необходимо дополнительное расширение)
  • Twitch (Поддерживается www.twitch.tv/videos, m.twitch.tv/videos, player.twitch.tv)
  • XVideos (Для работы в хромоподобных браузерах необходимо дополнительное расширение)
  • PornHub
  • VK (Поддерживаются vk.com|ru/video, vk.com|ru/video-xxxxxxxxx_xxxxxxxxx и vk.com|ru/im?z=video-xxxxxxxxx_xxxxxxxxx (+ другие страницы, на которых видео открывается через z параметр ссылки). Рекомендую использовать только совместно с автопереводом, ибо без него кнопка перевода требует 2-ого нажатия, и звук перевода пропадает при переходе на другое видео. Не знаю как это исправить :с)
  • Vimeo
  • 9GAG (Работает только в открытых видео. В ленте не работает.)
  • Twitter (Работает только в открытых видео. В ленте не работает.)
  • Facebook* ( Не работает)
  • Rutube (Полная поддержка rutube.ru/video/ и rutube.ru/play/embed/)
  • Bilibili (Поддерживаются bilibili.com/video/ и bilibili.com/blackboard/webplayer/embed-old.html)
  • Видео Mail.ru (Работает только в открытых видео. В ленте не работает.)

Список функционала:

  1. Перевод с одного из доступных языков на русский. Язык определяется автоматически, если языка нету в списке или не удалось его определить, то используется перевод с английского.
  2. Перевод с русского на английский язык
  3. Автоматический перевод видео при открытие
  4. Слайдер для изменения громкости видео
  5. Автоматически выставлять громкость видео (как в Яндекс браузере)
  6. [YouTube Only] Синхронизация громкости перевода с громкостью видео
  7. [YouTube Only] Ограничить перевод русскоязычных видео

Как собрать расширение?

  1. Установите NodeJS 16+
  2. Установите зависимости:
npm i

  1. Сборка расширения:

    3.0. Все версии сразу:

    npm run build

    3.1. Только обычная версии:

    npm run build:default

    3.2. Только Cloudflare версии:

    npm run build:cloudflare

Примечание:

  1. Рекомендую разрешить автовоспроизведение "аудио и видео", чтобы избежать ошибок при работе расширения
  2. Расширение не может переводить видео длиной более 4 часов (ограничение API переводчика)
  3. Если не работает кнопка перевода, то попробуйте следующее:
    1. Зайти в инструменты разработчика (F12 или Ctrl+Shift+I)
    2. Перейти в Application (Приложение) P.S. В некоторых браузерах этого пункта нету. В них необходимо сразу перейти в Storage (Хранилище).
    3. Выбрать Storage (Хранилище)
    4. Выбрать IndexedDB
    5. Нажать ЛКМ по строке с надписью VOT (в Firefox нужно нажать ПКМ)
    6. Нажать на Delete Database (Удалить базу данных)
    7. Перезагрузить страницу

Расширение протестировано в следующих браузерах:

Статус Браузер Версия браузера Платформа Расширение
Firefox Developer Edition v106.0b4, 64 bit Windows Tampermonkey
Firefox v105.0.1 Linux Tampermonkey
LibreWolf v100.0.2-1 Windows Tampermonkey
Brave v106.0.5249.91 Windows Tampermonkey
MS Edge v106.0.1370.34 Windows, Linux Tampermonkey
Cent Browser v4.3.9.248, 32 bit Windows Tampermonkey
Cent Browser Beta v5.0.1002.182, 64 bit Windows Tampermonkey
Google Chrome v106.0.5249.91 Windows, MacOS, Linux Tampermonkey, Violetmonkey
Opera GX LVL4 (core: 91.0.4516.36) Windows Tampermonkey
Opera v92.0.4561.43 Windows Tampermonkey
Vivaldi 5.7.2921.63 Windows, Linux Tampermonkey
Safari v15.6.1 MacOS Userscripts

Протестировано в следующих расширениях для юзерскриптов:

Статус Браузер Расширение
Любой Tampermonkey
Загрузить Safari Userscripts
Загрузить Любой Violetmonkey
Загрузить Любой AdGuard Usercripts
Загрузить Firefox Firemonkey
Загрузить Любой Greasemonkey

example btn

*: Запрещена на территории РФ

About

Небольшое расширение, которое добавляет закадровый перевод видео из YaBrowser в другие браузеры

Resources

Readme

License

MIT license

Stars

1.1k stars

Watchers

26 watching

Forks

88 forks
Report repository

Releases 28

[BETA] 1.2.3 Latest
May 24, 2023
+ 27 releases

Packages

No packages published

Languages

  • JavaScript 92.7%
  • CSS 4.7%
  • PowerShell 2.6%