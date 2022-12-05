直播源相关资源汇总

现在各个宽带运营商都有 IPTV 业务，不用安装有线电视就可以高清无卡顿的看电视。

没有开通 iptv 可以使用抓取的直播源地址，复制到电脑、手机、电视网络盒子等设备上看，如果动手能力强也可以自己抓包获取直播源。

由于版权原因很多电视直播软件播放时会卡顿、画面不清晰。

目录

更新

20221205 国内电视台 2022-11 国外电视台 2022-11 台湾香港澳门 2022-11

20221109 国内电视台 2022-7 国外电视台 2022-7 台湾香港澳门 2022-7

20220111 GGTV 424个源全部可用 影视剧场 45个全部流畅 4k直播源 1300个全部有效【全部4k老电脑别用】 🌟 3100个全部有效 直播源 5000个全部有效 国家直播源 160多个全部有效



更早期更新 20200523 更新 国内电视台直播源 更新 台湾香港海外直播源 更新 轮播爱奇艺CIBN华数NewTV虎牙战旗

20200305 新增800个广播电台 新增9个CCTV付费频道直播源 新增腾讯云CCTV+卫视 新增天途云CCTV+卫视 新增福建电信IPTV直播源 更新国内电视台直播源 新增云南电信IPTV直播源 新增四川广电IPTV直播源 新增广东联通IPTV直播源 新增浙江杭州华数IPTV直播源 新增辽宁移动直播源 更新台湾香港海外直播源

20200108 新增辽宁电信IPTV直播源 新增中国广电cctv+卫视直播源 新增湖北广电直播源 新增江西广电直播源 新增辽宁广电直播源 更新台湾香港海外直播源

20191220 更新各地运营商 IPTV 直播源 咪咕源失效

20191219 视频教程增加 添加 Kodi 插件推荐

20191118 新增各地运营商的 IPTV 地址 更新全国可用直播源

20191030 更新世界各地 IPTV 频道 更新 IPTV 工具

20180614 更新 CCTV等世界杯相关HD播放源



2022 卡塔尔世界杯 相关

2022 卡塔尔世界杯 比赛日程：点击复制链接 订阅方式：复制链接 — 打开日历 App — 找到新增日历订阅入口 — 黏贴链接即可 （不同设备略有差异） 如可以选择刷新时间：建议不要超过一周，防止在赛程中后半段更新「淘汰赛」时出现延迟。 注意：不要用浏览器下载ics文件导入，会导致后续「淘汰赛」无法同步。



稳定地址

全国可用直播源：

工具

支持IPTV流的应用程序。

Windows

MacOS

AppleTV

iPlayTV 食用指南 打开iPlayTV 点击 ➕ 号; 选择 Remote Playlist File; 第一行随意输入一个名字; 第二行输入上面给你的地址; 第三行不用管; 点 save 即可;



iOS

Android

PlayStation 4 / Xbox One

提供者

IPTV提供商列表。

渠道数据源

包含有关电视频道信息的有用资源列表。

EPG来源

IPTV频道的EPG（电子节目指南）来源。

工具类

与IPTV一起使用的有用工具。

监测工具

直播源在线监测工具

电视直播源管理助手PC端

插件

视频教程

文章

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贡献者

起初这里仅收录2018俄罗斯世界杯直播地址，配合赛程比分对阵供调用；

后来COVID-19来了，这里又增加了世界各国公共频道，及国内部分区域IPTV，希望带给隔离中的些许心理依托；

然后转眼三年了，还特么这样子，且没有转好的迹象 😤 相信这段浓墨重彩的一笔世人铭记；

相信这段浓墨重彩的一笔世人铭记； 眼下 2022卡塔尔世界杯（2022.11.20- 2022.12.18）

再次祝愿所有人百毒不侵 🙏 希望“动态清零”早日过去，请大家务必坚信明天是崭新的！