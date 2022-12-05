直播源相关资源汇总
现在各个宽带运营商都有 IPTV 业务，不用安装有线电视就可以高清无卡顿的看电视。
没有开通 iptv 可以使用抓取的直播源地址，复制到电脑、手机、电视网络盒子等设备上看，如果动手能力强也可以自己抓包获取直播源。
由于版权原因很多电视直播软件播放时会卡顿、画面不清晰。
目录
更新
- 20221205
- 国内电视台 2022-11
- 国外电视台 2022-11
- 台湾香港澳门 2022-11
- 20221109
- 国内电视台 2022-7
- 国外电视台 2022-7
- 台湾香港澳门 2022-7
- 20220111
- GGTV 424个源全部可用
- 影视剧场 45个全部流畅
- 4k直播源 1300个全部有效【全部4k老电脑别用】
🌟
- 3100个全部有效
- 直播源 5000个全部有效
- 国家直播源 160多个全部有效
更早期更新
- 20200523
- 更新 国内电视台直播源
- 更新 台湾香港海外直播源
- 更新 轮播爱奇艺CIBN华数NewTV虎牙战旗
- 20200305
- 新增800个广播电台
- 新增9个CCTV付费频道直播源
- 新增腾讯云CCTV+卫视
- 新增天途云CCTV+卫视
- 新增福建电信IPTV直播源
- 更新国内电视台直播源
- 新增云南电信IPTV直播源
- 新增四川广电IPTV直播源
- 新增广东联通IPTV直播源
- 新增浙江杭州华数IPTV直播源
- 新增辽宁移动直播源
- 更新台湾香港海外直播源
- 20200108
- 新增辽宁电信IPTV直播源
- 新增中国广电cctv+卫视直播源
- 新增湖北广电直播源
- 新增江西广电直播源
- 新增辽宁广电直播源
- 更新台湾香港海外直播源
- 20191220
- 更新各地运营商 IPTV 直播源
- 咪咕源失效
- 20191219
- 视频教程增加
- 添加 Kodi 插件推荐
- 20191118
- 新增各地运营商的 IPTV 地址
- 更新全国可用直播源
- 20191030
- 更新世界各地 IPTV 频道
- 更新 IPTV 工具
- 20180614
- 更新 CCTV等世界杯相关HD播放源
2022 卡塔尔世界杯 相关
- 2022 卡塔尔世界杯 比赛日程：点击复制链接
- 订阅方式：复制链接 — 打开日历 App — 找到新增日历订阅入口 — 黏贴链接即可 （不同设备略有差异）
- 如可以选择刷新时间：建议不要超过一周，防止在赛程中后半段更新「淘汰赛」时出现延迟。
- 注意：不要用浏览器下载ics文件导入，会导致后续「淘汰赛」无法同步。
稳定地址
全国可用直播源：
- 国内电视台直播源.m3u8 - (2022年11月更新 CCTV、各大卫视、上千个地方台)
- CCTV+卫视-上海源.m3u8
- CCTV+卫视+北京+凤凰+探索+星空卫视-北京邮电大学校园网.m3u8
- CCTV+卫视+地方台-安徽农大.m3u8
- 国外电视台直播源.m3u8 - (2022年11月更新 韩国、日本、美国、加拿大、英国、意大利、德国、法国、西班牙、南美、俄罗斯、中东等)
- 台湾香港澳门电视台直播源.m3u8 - (2022年11月更新)
- 轮播_华数.NewTV.SiTV.CIBN.m3u8
- 800个广播电台.m3u8
- 景区直播源.m3u8
各地运营商 IPTV 直播源，速度稳定画质好，选择你所在地宽带运营商：
- 北京联通组播IPTV直播源.m3u8 2022-02-10
- 北京电信组播IPTV直播源.m3u8 2022-02-10
- 北京移动IPTV直播源.m3u8 2020-11-11
- 上海电信组播直播源.m3u8 2021-04-21
- 天津联通rtp组播直播源.m3u8 2020-05-13
- 山西联通IPTV直播源.m3u8 2019-08-11
- 甘肃移动IPTV直播源.m3u8 2021-12-27
- 陕西移动IPTV直播源.m3u8 2020-05-13
- 陕西电信IPTV直播源.m3u8 2019-07-22
- 陕西地方台直播源.m3u8 2019-12-19
- 安徽电信IPTV直播源.m3u8 2019-08-11
- 福建电信rtsp IPTV直播源.m3u8 2020-03-03
- 福建移动IPTV直播源.m3u8 2019-08-11
- 福建移动2IPTV直播源.m3u8 2020-08-27
- 贵州联通IPTV直播源.m3u8 2019-10-19
- 贵州移动IPTV直播源.m3u8 2020-05-13
- 云南移动IPTV直播源.m3u8 2019-11-18
- 云南电信IPTV直播源.m3u8 2020-03-03
- 四川联通IPTV直播源.m3u8 2022-04-22
- 四川广电IPTV直播源.m3u8 2020-03-03
- 四川成都电信udp组播直播源.m3u8 2022-04-22
- 四川电信IPTV组播直播源.m3u8 2021-07-31
- 四川成都电信igmp IPTV直播源.m3u8 2019-09-03
- 四川成都移动组播IPTV直播源.m3u8 2021-03-05
- 重庆电信rtp组播直播源.m3u8 2020-05-13
- 湖南联通IPTV直播源.m3u8 2021-11-26
- 湖南电信IPTV直播源.m3u8 2019-08-22
- 湖南电信组播直播源.m3u8 2020-11-11
- 湖北武汉电信直播源.m3u8 2020-11-11
- 湖北武汉移动易视腾组播直播源.m3u8 2021-04-21
- 广东IPTV直播源.m3u8 2020-05-13
- 广东东莞电信rtsp直播源.m3u8 2021-01-14
- 广东联通IPTV直播源.m3u8 2020-03-03
- 广东组播IPTV直播源.m3u8 2021-10-13
- 广西联通IPTV直播源.m3u8 2019-08-11
- 广西移动IPTV直播源.m3u8 2020-08-27
- 广西移动2IPTV直播源.m3u8 2021-01-14
- 河北电信IPTV直播源.m3u8 2019-08-11
- 上海电信IPTV直播源.m3u8 2019-04-17
- 上海联通IPTV直播源.m3u8 2021-10-13
- 安徽广电IPTV直播源.m3u8 2020-08-27
- 江苏电信IPTV直播源.m3u8 2019-04-17
- 江苏南京电信IPTV直播源.m3u8 2019-10-19
- 江苏南京电信2IPTV直播源.m3u8 2020-03-30
- 江苏泰州电信IPTV直播源.m3u8 2020-05-13
- 江苏电信组播IPTV直播源.m3u8 2021-03-05
- 江苏移动IPTV直播源.m3u8 2022-07-29
- 江苏移动IPTV直播源.m3u8 2021-12-30
- 江西移动IPTV直播源.m3u8 2021-12-27
- 浙江移动IPTV直播源.m3u8 2019-08-22
- 浙江杭州移动IPTV直播源.m3u8 2019-12-19
- 浙江杭州移动2 IPTV直播源.m3u8 2020-03-03
- 浙江杭州华数IPTV直播源.m3u8 2020-03-30
- 浙江联通IPTV直播源.m3u8 2022-04-22
- 辽宁联通IPTV直播源.m3u8 2019-07-22
- 辽宁电信IPTV直播源.m3u8 2020-01-06
- 辽宁移动直播源.m3u8 2020-03-03
- 辽宁大连联通IPTV组播直播源.m3u8 2021-11-26
- 吉林电信IPTV rtp直播源.m3u8 2022-06-01
- 黑龙江移动IPTV直播源.m3u8 2019-09-03
- 黑龙江移动2IPTV直播源.m3u8 2019-11-18
- 黑龙江移动3IPTV直播源.m3u8 2021-01-14
- 内蒙古联通IPTV直播源.m3u8 2019-07-22
- 山东电信IPTV直播源.m3u8 2021-11-26
- 山东移动IPTV直播源.m3u8 2019-12-19
- 山东威海移动IPTV直播源.m3u8 2020-05-13
- 山东联通IPTV直播源.m3u8 2019-07-22
- 山东青岛联通IPTV直播源.m3u8 2019-11-18
- 山东有线IPTV直播源.m3u8 2019-12-19
其他直播源 不确定有效性
😂
- 我的播放源.m3u8
- GGTV424个源全部可用.m3u
- 45个影视剧场全部流畅.m3u8
- 1300个直播源全部有效【全部4k老电脑别用】.m3u8
- 3100个全部有效.m3u8
- 5000个直播源全部有效.m3u
- 国家直播源160多个全部有效.m3u
- 9个CCTV付费频道直播源.m3u8
- 央视+卫视+NewTV-广西移动直播源.m3u8
- CCTV+卫视+北京+凤凰+探索+星空卫视-北京邮电大学校园网.m3u8
- CCTV+卫视+地方台-安徽农大.m3u8
- CCTV+卫视-天途云.m3u8
- CCTV+卫视-平顶山学院教育网.m3u8
- CCTV+卫视-腾讯云.m3u8
- 国内电视台直播源.m3u8 (2020年5月更新 CCTV、各大卫视、上千个地方台)
- 台湾香港海外直播源.m3u8 (2020年5月更新 台湾、香港、澳门、韩国、日本、美国、加拿大、英国、意大利、德国、法国、西班牙、南美等国)
- 轮播_华数求索爱奇艺CIBN.m3u8 (2020年5月更新)
工具
支持IPTV流的应用程序。
Windows
- VLC for Windows 免费开放源代码的便携式跨平台媒体播放器。
- Kodi 具有库支持的免费跨平台媒体播放器。
- IPTV Simple PVR - Kodi的IPTV直播电视和广播PVR客户端插件。
MacOS
- VLC for Mac OS X 免费和开放源代码的便携式跨平台媒体播放器。
- IINA - 适用于macOS的现代媒体播放器。
- Kodi - 具有库支持的免费跨平台媒体播放器。
- IPTV Simple PVR - Kodi的IPTV直播电视和广播PVR客户端插件。
AppleTV
- iPlayTV
- 食用指南
- 打开iPlayTV 点击
➕号;
- 选择 Remote Playlist File;
- 第一行随意输入一个名字;
- 第二行输入上面给你的地址;
- 第三行不用管;
- 点 save 即可;
- 打开iPlayTV 点击
- 食用指南
iOS
- GSE SMART IPTV 完整的用户定义的高级IPTV解决方案，用于实时和非实时电视/流。
- Movie Stream: Watch Smart IPTV - 启用Chromecast的应用程序，可让您将收藏的视频从移动设备流式传输到电视。
- nPlayer - 支持播放列表文件：CUE、M3U、PLS
Android
- NET IP TV
- Kodi 具有库支持的免费跨平台媒体播放器。
- IPTV Simple PVR - Kodi的IPTV直播电视和广播PVR客户端插件。
PlayStation 4 / Xbox One
- Plex 客户端服务器媒体播放器。为了通过Plex App观看IPTV，可以使用 Cigaras / IPTV.bundle 插件。
提供者
IPTV提供商列表。
- IPTV Shop - 超过6000个直播电视频道+ 4000个影视节目（VOD）。
- BestBuyIPTV 超过38个国家/地区的7300个高清频道和9600 VOD 1080p。
- LyngSat Stream 公共链接到互联网上传输的3018个线性电视频道和2963个线性无线电频道。
- FreetuxTV WebTV Manager - WebTV和Web Radio的免费数据库。
- CXTv 来自世界各地的1308个电视频道和287个摄像机。
- Televisión de Costa Rica en vivo - 哥斯达黎加直播频道。
- TelevisiónDominicana en vivo - 多米尼加共和国直播频道。
- Televisión de Honduras en vivo - 洪都拉斯直播频道。
- Televisión de Guatemala en vivo - 危地马拉直播频道。
- Canales del Salvador 萨尔瓦多直播频道。
- Canales de Bolivia en vivo - 玻利维亚直播频道。
- Canales Ecuatorianos en vivo - 厄瓜多尔直播频道。
- Happy Watch 99 - 高棉直播和泰国电视，电影和电视剧。
- Haiti Broadcasting - 海地的直播频道。
- AfghanLive TV - 阿富汗直播电视频道。
- Connecktik TV - 喀麦隆直播电视频道。
- Necro IPTV 提供所有优质的英国，爱尔兰，德国，土耳其，阿拉伯语，美国和加拿大频道。
- Edem.tv - 超过400个俄罗斯IPTV频道和4天的节目存档。
渠道数据源
包含有关电视频道信息的有用资源列表。
- 电视直播源搜索引擎 - 国内外电视频道直播源搜索，m3u8、flv、rtsp、rtmp、txt直播源链接地址每日更新
- LyngSat - 卫星电视频道的数据库，其中包含捕获信号所必需的信息。
- LyngSat Logo - 电视频道徽标的集合。
- TV Address - 电视频道信息。
EPG来源
IPTV频道的EPG（电子节目指南）来源。
- EPG for IPTV - EPG服务提供商，为全球IPTV提供个性化的电子节目指南。
- epg.streamstv.me 欧亚大陆和北美频道的节目指南。
- IPTVX|one 主要用于CIS频道的节目指南。
- i.mjh.nz 来自澳大利亚，新西兰和南非的频道的节目指南。
工具类
与IPTV一起使用的有用工具。
- WebGrab + Plus 多站点增量XMLTV EPG采集器。
- IPTV Checker — Node.js的IPTV播放列表检查器
- Streamtest 免费且易于使用的基于Web的流测试器实用程序。
监测工具
- 直播源在线监测工具
- 电视直播源管理助手PC端
插件
视频教程
- How to play an m3u file with VLC media player - YouTube
- How to Setup Live TV on KODI Watch PVR IPTV TV Channels - YouTube
- iPlay TV on apple tv amazing streaming app working with many providers - YouTube
- IINA，为MacOS而生的现代视频播放器！ - YouTube
- PLEX - Install Third Add-ons & Free Live Channels - Unofficial App Store (UAS) with Webtools V3.0.0 - YouTube
- PLEX Media Server Plugin Setup For IPTV, Movies and TV in HD Commercial Free - YouTube
- How to setup PLEX for IPTV with subscribed IPTV - YouTube
文章
赞助商
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贡献者
- 起初这里仅收录2018俄罗斯世界杯直播地址，配合赛程比分对阵供调用；
- 后来COVID-19来了，这里又增加了世界各国公共频道，及国内部分区域IPTV，希望带给隔离中的些许心理依托；
- 然后转眼三年了，还特么这样子，且没有转好的迹象
😤相信这段浓墨重彩的一笔世人铭记；
- 眼下 2022卡塔尔世界杯（2022.11.20- 2022.12.18）
- 再次祝愿所有人百毒不侵
🙏希望“动态清零”早日过去，请大家务必坚信明天是崭新的！
这个项目的存在要感谢所有贡献者。
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