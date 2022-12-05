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imDazui/Tvlist-awesome-m3u-m3u8

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imDazui 折叠部分内容
877a08b Dec 5, 2022
折叠部分内容
877a08b

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add 教程&插件
Dec 19, 2019
m3u
renew 国内、港澳台、国外
Dec 5, 2022
.DS_Store
renew 国内、国际、港澳台
Dec 5, 2022
Kodi-addons.md
add 教程&插件
Dec 19, 2019
README.md
折叠部分内容
Dec 5, 2022
_config.yml
Set theme jekyll-theme-cayman
Jan 8, 2020
iptv.md
add list
Oct 31, 2019
直播源相关资源汇总 目录 更新 2022 卡塔尔世界杯 相关 稳定地址 工具 Windows MacOS AppleTV iOS Android PlayStation 4 / Xbox One 提供者 渠道数据源 EPG来源 工具类 监测工具 插件 视频教程 文章 赞助商 贡献者

README.md

iptviptv

直播源相关资源汇总

现在各个宽带运营商都有 IPTV 业务，不用安装有线电视就可以高清无卡顿的看电视。

没有开通 iptv 可以使用抓取的直播源地址，复制到电脑、手机、电视网络盒子等设备上看，如果动手能力强也可以自己抓包获取直播源。

由于版权原因很多电视直播软件播放时会卡顿、画面不清晰。

目录

更新

  • 20221205
    • 国内电视台 2022-11
    • 国外电视台 2022-11
    • 台湾香港澳门 2022-11
  • 20221109
    • 国内电视台 2022-7
    • 国外电视台 2022-7
    • 台湾香港澳门 2022-7
  • 20220111
    • GGTV 424个源全部可用
    • 影视剧场 45个全部流畅
    • 4k直播源 1300个全部有效【全部4k老电脑别用】🌟
    • 3100个全部有效
    • 直播源 5000个全部有效
    • 国家直播源 160多个全部有效
更早期更新

  • 20200523
    • 更新 国内电视台直播源
    • 更新 台湾香港海外直播源
    • 更新 轮播爱奇艺CIBN华数NewTV虎牙战旗
  • 20200305
    • 新增800个广播电台
    • 新增9个CCTV付费频道直播源
    • 新增腾讯云CCTV+卫视
    • 新增天途云CCTV+卫视
    • 新增福建电信IPTV直播源
    • 更新国内电视台直播源
    • 新增云南电信IPTV直播源
    • 新增四川广电IPTV直播源
    • 新增广东联通IPTV直播源
    • 新增浙江杭州华数IPTV直播源
    • 新增辽宁移动直播源
    • 更新台湾香港海外直播源
  • 20200108
    • 新增辽宁电信IPTV直播源
    • 新增中国广电cctv+卫视直播源
    • 新增湖北广电直播源
    • 新增江西广电直播源
    • 新增辽宁广电直播源
    • 更新台湾香港海外直播源
  • 20191220
    • 更新各地运营商 IPTV 直播源
    • 咪咕源失效
  • 20191219
    • 视频教程增加
    • 添加 Kodi 插件推荐
  • 20191118
    • 新增各地运营商的 IPTV 地址
    • 更新全国可用直播源
  • 20191030
    • 更新世界各地 IPTV 频道
    • 更新 IPTV 工具
  • 20180614
    • 更新 CCTV等世界杯相关HD播放源

2022 卡塔尔世界杯 相关

  • 2022 卡塔尔世界杯 比赛日程：点击复制链接
    • 订阅方式：复制链接 — 打开日历 App — 找到新增日历订阅入口 — 黏贴链接即可 （不同设备略有差异）
    • 如可以选择刷新时间：建议不要超过一周，防止在赛程中后半段更新「淘汰赛」时出现延迟。
    • 注意：不要用浏览器下载ics文件导入，会导致后续「淘汰赛」无法同步。

稳定地址

全国可用直播源：

各地运营商 IPTV 直播源，速度稳定画质好，选择你所在地宽带运营商：

其他直播源 不确定有效性😂

工具

支持IPTV流的应用程序。

Windows

  • VLC for Windows 免费开放源代码的便携式跨平台媒体播放器。
  • Kodi 具有库支持的免费跨平台媒体播放器。

MacOS

  • VLC for Mac OS X 免费和开放源代码的便携式跨平台媒体播放器。
  • IINA - 适用于macOS的现代媒体播放器。
  • Kodi - 具有库支持的免费跨平台媒体播放器。

AppleTV

  • iPlayTV
    • 食用指南
      1. 打开iPlayTV 点击 号;
      2. 选择 Remote Playlist File;
      3. 第一行随意输入一个名字;
      4. 第二行输入上面给你的地址;
      5. 第三行不用管;
      6. 点 save 即可;

iOS

  • GSE SMART IPTV 完整的用户定义的高级IPTV解决方案，用于实时和非实时电视/流。
  • Movie Stream: Watch Smart IPTV - 启用Chromecast的应用程序，可让您将收藏的视频从移动设备流式传输到电视。
  • nPlayer - 支持播放列表文件：CUE、M3U、PLS

Android

  • NET IP TV
  • Kodi 具有库支持的免费跨平台媒体播放器。

PlayStation 4 / Xbox One

提供者

IPTV提供商列表。

渠道数据源

包含有关电视频道信息的有用资源列表。

  • 电视直播源搜索引擎 - 国内外电视频道直播源搜索，m3u8、flv、rtsp、rtmp、txt直播源链接地址每日更新
  • LyngSat - 卫星电视频道的数据库，其中包含捕获信号所必需的信息。
  • LyngSat Logo - 电视频道徽标的集合。
  • TV Address - 电视频道信息。

EPG来源

IPTV频道的EPG（电子节目指南）来源。

  • EPG for IPTV - EPG服务提供商，为全球IPTV提供个性化的电子节目指南。
  • epg.streamstv.me 欧亚大陆和北美频道的节目指南。
  • IPTVX|one 主要用于CIS频道的节目指南。
  • i.mjh.nz 来自澳大利亚，新西兰和南非的频道的节目指南。

工具类

与IPTV一起使用的有用工具。

  • WebGrab + Plus 多站点增量XMLTV EPG采集器。
  • IPTV Checker — Node.js的IPTV播放列表检查器
  • Streamtest 免费且易于使用的基于Web的流测试器实用程序。

监测工具

插件

视频教程

文章

赞助商

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贡献者

  • 起初这里仅收录2018俄罗斯世界杯直播地址，配合赛程比分对阵供调用；
  • 后来COVID-19来了，这里又增加了世界各国公共频道，及国内部分区域IPTV，希望带给隔离中的些许心理依托；
  • 然后转眼三年了，还特么这样子，且没有转好的迹象😤 相信这段浓墨重彩的一笔世人铭记；
  • 眼下 2022卡塔尔世界杯（2022.11.20- 2022.12.18）
  • 再次祝愿所有人百毒不侵 🙏希望“动态清零”早日过去，请大家务必坚信明天是崭新的！

这个项目的存在要感谢所有贡献者。 请给我们一个 🌟 Star 🌟支持我们。 谢谢。 并感谢所有支持者！ 🙏

About

直播源相关资源汇总 📺 💯 IPTV、M3U —— 勤洗手、戴口罩，祝愿所有人百毒不侵

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